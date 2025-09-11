11 Eylül 2025, Perşembe

Can Holding’e kara para operasyonu: 4 kişi gözaltında

Can Holding’e kara para operasyonu: 4 kişi gözaltında

Giriş: 11.09.2025 09:44
İstanbul’da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi için gözaltı kararı verdi. Holding bünyesindeki HaberTürk ve Show TV de dahil 121 şirkete el konuldu. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan operasyonun detaylarına ilişkin açıklama yapıldı. Öte yandan gözaltı kararı verilen 10 kişiden 4'ü gözaltına alındı. A Haber ekibinden Kübra Kılıç Tepeci son gelişmeleri aktardı.
