CANLI Bolu'da kaybolan 13 kişiye 10 saat sonra ulaşıldı! Bakan Göktaş: "Çocuklara ulaştık durumları iyi"
Bolu Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı'na geziye giden Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan 14-17 yaşlarındaki 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin bulunduğu servis aracıyla saat 16.30'da irtibat kesilmişti. AFAD, Jandarma ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekiplerinin yaklaşık 10 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonucu 13 kişiye sağ olarak ulaşıldı. Bakan Göktaş, servis aracının bataklığa saplanmış halde bulunduğunu belirterek, "Çocuklara ulaştık durumları iyi" açıklamasında bulundu.
Kocaeli'den günübirlik gezi için yola çıkan çocukları taşıyan servis aracıyla irtibatın kesilmesi üzerine bölgede alarma geçildi. Araçta bulunan 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları, 10'uncu saatinde sonuç verdi. Ekipler, 13 kişinin bulunduğu aracı Yedigöller mevkisinde bataklığa saplanmış halde buldu.
Ahaber.com.tr, bölgede yaşanan gelişmeleri anbean aktarıyor.
CANLI ANLATIM
55 EKİP VE 204 PERSONELLE DEV SEFERBERLİK
Olayın başlangıcına ve ekiplerin hızla bölgeye intikal etmesine ilişkin süreci anlatan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "İfade etmek isterim ki çocuklarımızın hepsi sağ salim bulunmuş oldu. Olay bugün Kocaeli'ndeki Çocuk Evleri'nde kalan, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüze bağlı Çocuk Sitesi'nde kalan 14 ila 17 yaşları arasında değişen 10 tane çocuğumuz, 2 tane personelimiz ve 1 tane şoförle beraber Bolu'ya Yedigöller'e ve Gölcük Tabiat Parkı'na yaptıkları geziyle başlıyor. Fakat saat 19.00 sularında aracın GPS ile olan bağlantısı kesiliyor. Bunu Kocaeli 112 ekiplerine bildiriyorlar, Kocaeli İl Müdürlüğü'nden çocukların geri dönmediğini, GPS ile bağlantısı kesildiğinden dolayı. Ve onun üzerine de hemen gerekli ekiplerimiz; jandarma ekiplerimiz, UMKE ekiplerimiz, AFAD ekiplerimiz, JAK, PAK bütün ekiplerimiz seferber edilmiş durumda. Ve 55 ekiple, 204 personelle arama kurtarma çalışmalarımız seri bir şekilde başladı" ifadelerini kullandı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SÜRECİ ANBEAN TAKİP ETTİ
Gelişmelerin devletin zirvesi tarafından da yakından izlendiğini aktaran Bakan Çiftçi, "Olayın duyulmasıyla beraber Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız hemen Bolu'ya intikal etti. Ben de İstanbul'daydım, İstanbul'dan buraya geldim. İstanbul'dayken de Kocaeli Valimiz ile olayı yakından takip ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızı bilgilendirdik. O da bütün aşamalarıyla, detaylarıyla beraber takip etti" sözleriyle aktardı.
ÇAMURA SAPLANDILAR, TELEFONLAR ÇEKMEDİ
Kafilenin ormanlık yolda yaşadığı aksilikleri ve ulaşılamama gerekçesini detaylandıran Bakan Çiftçi, "Hamdolsun ki ekibin dönüş yolunda ormanlık yolda yollarını kaybettiklerini, çamura saplandıklarını ve bundan dolayı da ormanlık alanda telefonların çekmemesinden dolayı kısa süreli bir ulaşılamama durumu ortaya çıktı. Çocukların telefonu yok. Yanlarındaki iki tane koruyucu refakatçi ablanın ve şoförün telefonu var. Ormanlık alan olduğu için de kendilerine ulaşılamadığından dolayı bir geçici iletişimsizlik durumu ortaya çıktı. Ancak daha sonradan ekiplerimizin kendilerine ulaşmasıyla arama kurtarma çalışmaları sona ermiş oldu" dedi. Bölgedeki zemin ve hava şartlarına da değinen Çiftçi, "Orman yolu işte. Yani zaman zaman yağan yağmurlardan dolayı demek ki çamurluk bir alana girmişler. Orada da çamura saplandıklarından dolayı, telefonlar da çekmediğinden herhangi bir yere ulaşma, haber verme imkânı da olmamış. Kendi imkânlarıyla kurtulma çalışmaları yürütmüşler, onda da çok fazla muvaffak olamamışlar" şeklinde konuştu.
BAYRAKTAR AKINCI VE İHA'LAR HAVADAN DESTEK VERDİ
Arama kurtarma faaliyetlerinde yüksek teknolojinin de devreye sokulduğunu vurgulayan Bakan Mustafa Çiftçi, "Bu aşamada bir tane AFAD'tan İHA'mız, Deniz Kuvvetleri'nden İHA'mız da dronlarla beraber arama kurtarma çalışmalarına katıldılar. Bayraktar Akıncı da destek verdi bu konuda. Yani el birliği içerisinde şükürler olsun tekrar ifade etmek istiyorum; çocuklara sağ salim ulaşılması, herhangi bir can kaybının olmaması bizi memnun etti" sözlerini kaydetti.
SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN KOCAELİ'NE UĞURLANACAKLAR
Çocukların son durumu hakkında bilgi veren ve geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Çiftçi, "Şu an itibarıyla Sayın Bakanımızla beraber çocuklarla görüştük. Onlar yukarıda yemeklerini yiyorlar, sağlık kontrolünden geçecekler. Ardından da kendilerini Kocaeli'ne uğurlamış olacağız. Tekrar hem çocuklarımıza, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu vesileyle sizlere de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
İLETİŞİM MOBİL BAZ İSTASYONLARIYLA SAĞLANDI
Bölgede iletişimin mobil baz istasyonlarıyla mı sağlandığı yönündeki soru üzerine açıklama yapan Bakan Çiftçi, "Mobil baz istasyonları geldi, güçlendirdi sinyalleri. Onların daha güçlü sinyaller üretmeleri neticesinde telefonla da ulaşma imkânı oldu" yanıtını verdi.
BAKAN GÖKTAŞ DUYURDU: 13 KİŞİ BULUNDU
Sahadan gelen sevindirici gelişmeyi kamuoyuyla paylaşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çok şükür az önce müjdeli haberi aldık. Çocuklarımız ve bütün ekip sağ, durumları gayet iyi. Yığılca'da araç bir bataklığa saplanmış, orada da az önce ekiplerimiz kendileriyle iletişim kurdular. Durumları çok çok iyi elhamdülillah. Hepimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
En büyük gayelerinin evlatlara kavuşmak olduğunu belirten Bakan Göktaş, "Bizim en büyük amacımız, duamız çocuklarımıza bir an önce kavuşmaktı. Ve çok şükür ki çocuklarımız sağ salim bizlere, az sonra yanımızda olacaklar. Onları derhal bir sağlık kontrolünden geçireceğiz ve ilgili bütün tedbirleri de alacağız kendileriyle ilgili." sözleriyle sevindirici detayları aktardı.
ODAKLANILAN NOKTANIN 2 KİLOMETRE UZAĞINDA TESPİT EDİLDİLER
Arama kurtarma sürecinin arka planındaki hassas çalışmaya değinen Bakan Göktaş, "Birkaç kere farklı ihbarlar üzerinde yoğunlaştık. Her türlü ihbarı ciddiye aldık. Fakat yine de acaba o irtibat noktasının kesildiği noktadan başka bir yola mı saptılar, dronların göremediği bir nokta mı dendi; keza da öyle oldu. Aslında baktığımız zaman bizim odaklandığımız noktaya çok da uzak değillermiş, 2 kilometre uzaktalarmış. Bu da bizim yüreğimize su serpti gerçekten." şeklinde konuştu.
Hava şartlarına ve tedbirlere de dikkat çeken Bakan Göktaş, "Şu anda her şey yolunda elhamdülillah. Biz yine de her türlü tedbiri aldık, teşekküllü bir sağlık kontrolü de yapacağız. Çünkü nihayetinde birkaç saattir onlar da biraz dışarıdalar, yine de dikkatli olmamız gerekiyor. Hava koşulları o kadar olumsuz değildi çok şükür. Normalde bu zamanlarda çok daha farklı ortamlarla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Biz çok gerçekten şükranla doluyuz." değerlendirmesinde bulundu.
"ONLAR BİZİM KENDİ EVLADIMIZ"
Büyük bir duygusallık yaşadıklarını dile getiren Bakan Göktaş, "Kızlarımızın her biri bizler için kıymetli. Personelimiz bizler için çok değerli. Ve özellikle devletimiz bütün kurumlarıyla gerçekten bu operasyonun arkasındaydı. Ben herkese teşekkür etmek istiyorum, Türk halkına teşekkür etmek istiyorum. Dua ettiler ve süreci bizler gibi onlar da çok yakın takip ettiler. Duygularımız gerçekten çok altüst çünkü kendi evladımız onlar bizim. Onlar bizim kendi evladımız, biz onlara öyle bakıyoruz." ifadelerini kullandı.
ARAMA KURTARMA EKİPLERİNE TEŞEKKÜR
Operasyonda emeği geçen herkese şükranlarını ileten Bakan Göktaş, "Bu sürece destek veren başta İçişleri Bakanlığımız, valiliklerimiz, valilerimiz, AFAD'ımız, jandarmamız, askerimiz, komutanımız, Orman Genel Müdürlüğümüz ve bütün personellerimize gönülden teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Özellikle Bolulu vatandaşlarımıza, bu süreçte katkı sunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Hepimize büyük geçmiş olsun." dedi. Sözlerini dua ve teşekkürlerle tamamlayan Bakan Göktaş, "Hepimize tekrardan geçmiş olsun. Rabbim ülkemizi, milletimizi bu tür afetlerden korusun. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu süreci çok yakın takip eden İçişleri Bakanımıza, Tarım Bakanımıza, Orman Genel Müdürlüğümüze, valilerimize ve bütün kurumlarımıza ben şükranlarımı sunmak istiyorum. Hepimize tekrar geçmiş olsun. Sağ olun." ifadeleriyle açıklamasını noktaladı.
YEDİGÖLLER'DE KORKUTAN BULGU! KIRIK BARİYER TESPİT EDİLDİ
Bolu Yedigöller bölgesinde kaybolan 10'u çocuk, 3'ü görevli toplam 13 kişiyi bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor. AFAD'ın saat 00.40 itibarıyla hazırladığı bilgi notunda, İHA'larla taranan 4 şüpheli bölgede kırık bariyer tespit edildiği bildirildi. Bölgeye 178 personel ve 48 araç sevk edilirken, ekipler kayıp araca ulaşmak için zamana karşı yarışıyor.
KIRIK BARİYER ALARM VERDİ!
AFAD'ın son bilgi notuna göre, kayıp aracın bağlantısının kesildiği nokta ile son telefon sinyalinin alındığı konum belirlendi. İHA'larla gerçekleştirilen taramalarda belirlenen 4 şüpheli bölgeden birinde kırık bariyer tespit edilmesi, arama çalışmalarına yeni bir boyut kazandırdı.
HAVADAN VE KARADAN SEFERBERLİK
Arama kurtarma çalışmaları kapsamında bölgeye toplam 48 araç ve 178 personel sevk edildi. Çalışmalara Baykar'a ait 2, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 1 İHA ile AFAD'a ait 4 drone da katıldı.
ÖZEL EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Kritik bölgelerde arama faaliyetlerini yoğunlaştıran ekipler arasında Polis Özel Harekât, Polis Arama Kurtarma (PAK), Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) ve dağcı ekipleri de yer aldı.