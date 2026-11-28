Olayın başlangıcına ve ekiplerin hızla bölgeye intikal etmesine ilişkin süreci anlatan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "İfade etmek isterim ki çocuklarımızın hepsi sağ salim bulunmuş oldu. Olay bugün Kocaeli'ndeki Çocuk Evleri'nde kalan, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüze bağlı Çocuk Sitesi'nde kalan 14 ila 17 yaşları arasında değişen 10 tane çocuğumuz, 2 tane personelimiz ve 1 tane şoförle beraber Bolu'ya Yedigöller'e ve Gölcük Tabiat Parkı'na yaptıkları geziyle başlıyor. Fakat saat 19.00 sularında aracın GPS ile olan bağlantısı kesiliyor. Bunu Kocaeli 112 ekiplerine bildiriyorlar, Kocaeli İl Müdürlüğü'nden çocukların geri dönmediğini, GPS ile bağlantısı kesildiğinden dolayı. Ve onun üzerine de hemen gerekli ekiplerimiz; jandarma ekiplerimiz, UMKE ekiplerimiz, AFAD ekiplerimiz, JAK, PAK bütün ekiplerimiz seferber edilmiş durumda. Ve 55 ekiple, 204 personelle arama kurtarma çalışmalarımız seri bir şekilde başladı" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SÜRECİ ANBEAN TAKİP ETTİ

Gelişmelerin devletin zirvesi tarafından da yakından izlendiğini aktaran Bakan Çiftçi, "Olayın duyulmasıyla beraber Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız hemen Bolu'ya intikal etti. Ben de İstanbul'daydım, İstanbul'dan buraya geldim. İstanbul'dayken de Kocaeli Valimiz ile olayı yakından takip ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızı bilgilendirdik. O da bütün aşamalarıyla, detaylarıyla beraber takip etti" sözleriyle aktardı.

ÇAMURA SAPLANDILAR, TELEFONLAR ÇEKMEDİ

Kafilenin ormanlık yolda yaşadığı aksilikleri ve ulaşılamama gerekçesini detaylandıran Bakan Çiftçi, "Hamdolsun ki ekibin dönüş yolunda ormanlık yolda yollarını kaybettiklerini, çamura saplandıklarını ve bundan dolayı da ormanlık alanda telefonların çekmemesinden dolayı kısa süreli bir ulaşılamama durumu ortaya çıktı. Çocukların telefonu yok. Yanlarındaki iki tane koruyucu refakatçi ablanın ve şoförün telefonu var. Ormanlık alan olduğu için de kendilerine ulaşılamadığından dolayı bir geçici iletişimsizlik durumu ortaya çıktı. Ancak daha sonradan ekiplerimizin kendilerine ulaşmasıyla arama kurtarma çalışmaları sona ermiş oldu" dedi. Bölgedeki zemin ve hava şartlarına da değinen Çiftçi, "Orman yolu işte. Yani zaman zaman yağan yağmurlardan dolayı demek ki çamurluk bir alana girmişler. Orada da çamura saplandıklarından dolayı, telefonlar da çekmediğinden herhangi bir yere ulaşma, haber verme imkânı da olmamış. Kendi imkânlarıyla kurtulma çalışmaları yürütmüşler, onda da çok fazla muvaffak olamamışlar" şeklinde konuştu.

BAYRAKTAR AKINCI VE İHA'LAR HAVADAN DESTEK VERDİ

Arama kurtarma faaliyetlerinde yüksek teknolojinin de devreye sokulduğunu vurgulayan Bakan Mustafa Çiftçi, "Bu aşamada bir tane AFAD'tan İHA'mız, Deniz Kuvvetleri'nden İHA'mız da dronlarla beraber arama kurtarma çalışmalarına katıldılar. Bayraktar Akıncı da destek verdi bu konuda. Yani el birliği içerisinde şükürler olsun tekrar ifade etmek istiyorum; çocuklara sağ salim ulaşılması, herhangi bir can kaybının olmaması bizi memnun etti" sözlerini kaydetti.

SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN KOCAELİ'NE UĞURLANACAKLAR

Çocukların son durumu hakkında bilgi veren ve geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Çiftçi, "Şu an itibarıyla Sayın Bakanımızla beraber çocuklarla görüştük. Onlar yukarıda yemeklerini yiyorlar, sağlık kontrolünden geçecekler. Ardından da kendilerini Kocaeli'ne uğurlamış olacağız. Tekrar hem çocuklarımıza, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu vesileyle sizlere de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM MOBİL BAZ İSTASYONLARIYLA SAĞLANDI

Bölgede iletişimin mobil baz istasyonlarıyla mı sağlandığı yönündeki soru üzerine açıklama yapan Bakan Çiftçi, "Mobil baz istasyonları geldi, güçlendirdi sinyalleri. Onların daha güçlü sinyaller üretmeleri neticesinde telefonla da ulaşma imkânı oldu" yanıtını verdi.