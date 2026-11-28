CANLI Bolu'da gezi yolculuğu kabusa döndü! 10 çocuk ve 3 personel kayıp: Bakanlar arama kurtarma çalışmaları için bölgede
Bolu Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı'na geziye giden Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan 14-17 yaşlarındaki 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin bulunduğu araçla dönüş yolunda saat 16.30'da irtibat kesildi. Kayıp alarmının verilmesinin ardından AFAD, Jandarma ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri bölgede dron destekli arama kurtarma çalışması başlattı.
Kocaeli'den günübirlik gezi için yola çıkan çocukları taşıyan araçla irtibatın kesilmesi üzerine bölgede alarm verildi. Araçta bulunan 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin akıbeti merak ediliyor. Ekiplerin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Ahaber.com.tr, bölgede yaşanan gelişmeleri anbean aktarıyor.
CANLI ANLATIM
BAKAN GÖKTAŞ ARAMA KURTARMA MERKEZİNDE
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bolu'nun Yedigöller bölgesinde haber alınamayan 10 kız çocuğu ve 3 görevli personelin bulunması için yürütülen çalışmaları takip etmek üzere Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na geldi.
Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde kalan 14-17 yaşlarındaki 10 kız çocuğu ile 3 görevli personeli bulmak için havadan ve karadan arama çalışmaları devam ediyor.
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş da kayıp yürütülen arama kurtarma çalışmalarını takip etmek üzere Bolu İl Jandarma Komutanlığına giriş yaptı.
BAKAN MUSTAFA ÇİFTÇİ BOLU'YA GİDİYOR!
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bolu'da kaybolan 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin bulunması için yürütülen arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etmek üzere bölgeye hareket etti.
BAKAN URALOĞLU TALİMAT VERDİ! 11 MOBİL BAZ İSTASYONU VE 8 PERSONEL BÖLGEYE GÖNDERİLDİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun talimatıyla, Bolu'da kaybolan 10 çocuk ve 3 görevlinin arama kurtarma çalışmalarına destek sağlamak amacıyla yakın bölgelerden 11 mobil baz istasyonu bölgeye yönlendirildi. Türk Telekom tarafından 8, Turkcell tarafından ise 3 mobil baz istasyonu görevlendirildi.
Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ilk etapta 2 çift bıçaklı kamyon, 2 arazi aracı ve 8 personel arama kurtarma bölgesine sevk edildi.