Kocaeli'nden hareket eden grup için Bolu Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı'nı kapsayan günübirlik bir gezi programı düzenlenmişti. Ancak dönüş yolunda araçla irtibatın kesilmesi üzerine durum yetkililere aktarıldı. Bölgedeki son durumu aktaran A Haber Muhabiri Burcu Özüduru, "Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller bölgesinde endişeli bekleyiş sürüyor. Gezi amacıyla bölgeye giden ve içerisinde 10'u çocuk, 3'ü görevli toplam 13 kişinin bulunduğu araçla irtibat kesildi. Şimdi ekipler dağlık ve ormanlık arazide o araca ulaşabilmek için adeta zamanla yarışıyorlar. Araçta Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde kalan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu bulunuyor. Çocuklara 3 görevli personel eşlik ediyordu" ifadelerini kullandı.

GÜNÜBİRLİK GEZİ DÖNÜŞÜNDE ENDİŞELİ BEKLEYİŞ

Olayın zaman çizelgesine dair detayları paylaşan Burcu Özüduru, "Araçtan saat 16.30'dan itibaren haber alınamadığı biliniyor. Durum saat 19.10 sıralarında da aslında Bolu AFAD'a bildirildi, aktarıldı tabii. Saatler 16.30’u gösterdiğinde araçtan haber alınamadı ve onun üzerine ekiplere haber verildi aslında. Ardından da saat 19.10 sıralarında yine Bolu AFAD'a bildirilmiş oldu. Ekiplerin bölgede an itibarıyla geniş çaplı çalışmaları devam ediyor" sözleriyle aktardı.

SON SİNYAL KAPANKAYA SEYİR TERASI'NDAN ALINDI

Arama kurtarma ekiplerinin araca ulaşabilmek adına odaklandığı son nokta da netleşti. Aracın konum bilgilerine dikkat çeken Burcu Özüduru, "Olayın aydınlatılması açısından dikkat çeken ayrıntılardan biri de aracın son konum bilgisi olacak elbette. Buna göre aracın Yedigöller'deki Kapankaya Seyir Terası mevkisinde en son görüldüğü bildiriliyor. Bu ayrıntı arama çalışmaları güzergâhı açısından oldukça önemli çünkü o bölgede aramalar daha da çok yoğunlaştırılacak" dedi.

Stüdyodan yöneltilen araçta GPS olup olmadığına ilişkin soruyu da yanıtlayan Özüduru, "GPS sinyalinin alındığı nokta var tabii, araçta var. Ancak bu durum aracın kesin olarak orada bulunduğu anlamına gelmiyor. Araç bu noktadan sonra hareket etmiş de olabilir. GPS'ten sinyaller alındı ama oradan sinyal alındıktan sonra araç hareket etmiş olabilir. Bu nedenle yalnızca son sinyal alınan noktadan değil, devamındaki olası güzergâhların da değerlendirilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

HAVA SICAKLIĞI 2 DERECEYE DÜŞTÜ: ZORLU DOĞA ŞARTLARI

Bölgedeki hava ve arazi koşullarının ekipleri zorladığını belirten Burcu Özüduru, "Kasım ayının son günlerindeyiz. Bolu'da da gece saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 2 dereceye kadar düşmüş durumda. Bölgede çok bulutlu bir hava hâkim. Yedigöller yüksek ve ormanlık bir kesim, ağaçlar o kadar sık ve dağlık bir alan ki bazen araçlar dahi geçmekte oldukça güçlük çekiyor. Gece saatlerinde soğuk havanın etkisinin arttığı ortamda arama kurtarma faaliyetleri yürütülmeye çalışılıyor. Sıcaklığın düşmesi açık alanda çalışan ekipler açısından da önemli bir güçlük oluşturuyor" açıklamasında bulundu.

MASADAKİ İHTİMALLER: ŞEBEKE KESİNTİSİ Mİ, YOL KAYBI MI?

Aracın akıbetine ilişkin ihtimalleri sıralayan ancak henüz resmiyet kazanan bir bulgu olmadığını vurgulayan Burcu Özüduru, "Şu ana kadar aracın neden kaybolduğuna ilişkin kesinleşmiş ve doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. İlk ihtimallerden biri aracın güzergâhından sapmış olması. Yedigöller birbirine bağlanan orman yolları, virajlı geçişleri ve engebeli arazi yapısıyla dikkat çeken bir bölge. Araç planlanan dönüş güzergâhından farklı bir yola girmiş olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Bir diğer güçlü olasılığın iletişim kopukluğu olduğuna değinen Özüduru, "Bir başka ihtimal daha var; telefonda iletişim sorunları yaşanıyor olabilir. Dağlık ve ormanlık alanlarda cep telefonu şebekesi her noktada aynı seviyede çekmeyebiliyor, sinyalin zayıflaması veya kesilmesi mümkün olabiliyor. Araçta herhangi bir kaza yaşanmamış olsa bile sırf iletişim kesintisi nedeniyle kendilerinden haber alınamıyor olabilir. Ancak tekrar belirtelim; şu an için kaza, arıza, yoldan çıkma ya da mahsur kalma ihtimallerinden herhangi birini doğrulayan resmi bir açıklama bulunmuyor. Gözümüz kulağımız yapılacak resmi açıklamalarda" ifadelerini kullandı.