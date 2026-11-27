Şüpheli, çözüm olarak Dubai üzerinden oturum alınmasını ve ardından vize işlemlerinin yürütülmesini önerdi. Dubai oturumu, uçak bileti ve banka hesabı dahil işlemler için 10 bin dolar istediğini belirtti. Bu tutarın yaklaşık 500 bin liraya karşılık geldiği ifade edildi.

ATV Haber'den Samed Özaylan, insan kaçakçılığı yaptığı öne sürülen kişilerden biriyle iletişime geçti. Kendisine müşteri gibi yaklaşan muhabire rahat tavırlarla yanıt veren şüpheli, adli sicil kaydı bulunan kişilerin Türkiye'den vize alamayacağını ileri sürdü.

Telegram'daki suç platformlarında faaliyet gösterdiği öne sürülen kişiler, vize işlemlerinden yasa dışı sınır geçişlerine kadar farklı seçenekler sunduklarını iddia ediyor. Bu hizmetler karşılığında ise binlerce dolar talep ediyorlar.

Telegram üzerinden yürütülen yasa dışı faaliyetlere insan kaçakçılığı iddiaları da eklendi. Hakkında yakalama kararı bulunan kişileri para karşılığında yurt dışına çıkarmayı vadeden şüphelilerin, sosyal medya üzerinden müşteri aradığı öne sürüldü. ATV Haber muhabiri Samed Özaylan'ın müşteri gibi iletişime geçtiği şüphelilerden biri, yasa dışı sistemin işleyişine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

ABD'YE ULAŞMAK İÇİN 12 BİN DOLAR İSTEDİ

Şüpheli, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyenler için de farklı bir seçenek sundu. Muhabirin bu yöntemi sorması üzerine Dubai'den başlayıp Brezilya ve Meksika üzerinden ABD'ye uzandığını iddia ettiği güzergâhı anlattı.

Meksika'da kendilerini karşılayacak kişiler bulunduğunu ve ABD sınırının yasa dışı yollarla geçileceğini öne süren şüpheli, yolculuk için 12 bin dolar talep etti. ABD'ye ulaştıktan sonra kişilerin şehir merkezine götürüleceğini de iddia etti.