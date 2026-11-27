İnsan kaçakçısından binlerce dolarlık kirli teklif! Dubai'den ABD'ye uzanan rota için müşteri arıyorlar
Telegram üzerinden müşteri arayan insan kaçakçılarının, hakkında yakalama kararı bulunan kişileri para karşılığında yurt dışına çıkarmayı vadettiği öne sürüldü. ATV Haber muhabiri Samed Özaylan'ın müşteri gibi iletişime geçtiği şüpheli, Dubai üzerinden vize işlemleri için 10 bin dolar, yasa dışı yollarla ABD'ye ulaşmak için ise 12 bin dolar istediğini iddia etti.
Telegram üzerinden yürütülen yasa dışı faaliyetlere insan kaçakçılığı iddiaları da eklendi. Hakkında yakalama kararı bulunan kişileri para karşılığında yurt dışına çıkarmayı vadeden şüphelilerin, sosyal medya üzerinden müşteri aradığı öne sürüldü. ATV Haber muhabiri Samed Özaylan'ın müşteri gibi iletişime geçtiği şüphelilerden biri, yasa dışı sistemin işleyişine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.
Telegram'daki suç platformlarında faaliyet gösterdiği öne sürülen kişiler, vize işlemlerinden yasa dışı sınır geçişlerine kadar farklı seçenekler sunduklarını iddia ediyor. Bu hizmetler karşılığında ise binlerce dolar talep ediyorlar.
500 BİN LİRAYA VİZELİ KAÇIŞ VAADİ
ATV Haber'den Samed Özaylan, insan kaçakçılığı yaptığı öne sürülen kişilerden biriyle iletişime geçti. Kendisine müşteri gibi yaklaşan muhabire rahat tavırlarla yanıt veren şüpheli, adli sicil kaydı bulunan kişilerin Türkiye'den vize alamayacağını ileri sürdü.
Şüpheli, çözüm olarak Dubai üzerinden oturum alınmasını ve ardından vize işlemlerinin yürütülmesini önerdi. Dubai oturumu, uçak bileti ve banka hesabı dahil işlemler için 10 bin dolar istediğini belirtti. Bu tutarın yaklaşık 500 bin liraya karşılık geldiği ifade edildi.
ABD'YE ULAŞMAK İÇİN 12 BİN DOLAR İSTEDİ
Şüpheli, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyenler için de farklı bir seçenek sundu. Muhabirin bu yöntemi sorması üzerine Dubai'den başlayıp Brezilya ve Meksika üzerinden ABD'ye uzandığını iddia ettiği güzergâhı anlattı.
Meksika'da kendilerini karşılayacak kişiler bulunduğunu ve ABD sınırının yasa dışı yollarla geçileceğini öne süren şüpheli, yolculuk için 12 bin dolar talep etti. ABD'ye ulaştıktan sonra kişilerin şehir merkezine götürüleceğini de iddia etti.
UYAP VE GBT BİLGİLERİNİ DE TEMİN EDEBİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ
Şüphelinin iddiaları insan kaçakçılığıyla sınırlı kalmadı. UYAP portalı, avukatlar ve emniyetin Genel Bilgi Toplama (GBT) kayıtlarına ilişkin görüntüleri de para karşılığında temin edebildiğini ileri sürdü.
Muhabirin bu bilgilere nasıl ulaştığını sorması üzerine şüpheli, emniyet içerisinde bağlantıları bulunduğunu iddia etti. Böylece yasa dışı faaliyetlerinin yanı sıra kamu kurumlarına ait bilgilere erişebildiği yönünde de iddialar ortaya attı.