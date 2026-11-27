Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas, üç günlük İstanbul ziyaretinin ilk gününde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Dolmabahçe'de gerçekleştirilecek görüşmede Türkiye-Yunanistan ilişkileri, Doğu Akdeniz ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Dolmabahçe'deki görüşmede Türkiye-Yunanistan ilişkileri ele alınacak. (AA)

KRİTİK ZİRVE 15.30'DA Başkan Erdoğan ile Tasulas arasındaki görüşmenin 28 Kasım Cumartesi günü Türkiye saatiyle 15.30'da Dolmabahçe'de gerçekleşmesi bekleniyor. Tasulas'a Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandra Papadopulu'nun eşlik edeceği bildirildi.

DOĞU AKDENİZ MASADA

Görüşmede Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin yanı sıra Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Görüşmenin ayrıntılı gündemi ise henüz açıklanmadı.