Başkan Erdoğan Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas ile görüşecek
Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas, üç günlük İstanbul ziyaretinin ilk gününde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. 28 Kasım Cumartesi günü saat 15.30'da Dolmabahçe'de yapılması beklenen görüşmede Türkiye-Yunanistan ilişkileri, Doğu Akdeniz ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.
Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas, üç günlük İstanbul ziyaretinin ilk gününde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Dolmabahçe'de gerçekleştirilecek görüşmede Türkiye-Yunanistan ilişkileri, Doğu Akdeniz ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
KRİTİK ZİRVE 15.30'DA
Başkan Erdoğan ile Tasulas arasındaki görüşmenin 28 Kasım Cumartesi günü Türkiye saatiyle 15.30'da Dolmabahçe'de gerçekleşmesi bekleniyor. Tasulas'a Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandra Papadopulu'nun eşlik edeceği bildirildi.
DOĞU AKDENİZ MASADA
Görüşmede Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin yanı sıra Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Görüşmenin ayrıntılı gündemi ise henüz açıklanmadı.
ANKARA'DAN EGE VE DOĞU AKDENİZ MESAJI
Başkan Erdoğan başkanlığında 26 Kasım'da toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de diyalog ve diplomasiyi esas alan yaklaşımını sürdüreceğini bildirdi. Kurul ayrıca Türkiye'nin uluslararası hukuk ve antlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini koruma konusundaki kararlılığını yineledi.
DOLMABAHÇE GÖRÜŞMESİNİN ARDINDAN FENER PROGRAMI
Fener Rum Patriği Bartholomeos'un daveti üzerine İstanbul'a gelecek Tasulas, 30 Kasım Pazartesi günü Fener'deki Aya Yorgi Kilisesi'nde Aziz Andreas yortusu dolayısıyla düzenlenecek ayine katılacak. Tasulas'ın ziyaret programında Şişmanoğlu Konağı'nda Bizans ve Bizans sonrası döneme ait sanat eserlerinin yer aldığı bir serginin açılışı ile Rum cemaati temsilcileriyle görüşmeler de bulunuyor.