Beşiktaş'ın uçağı olumsuz hava koşulları nedeniyle havalanamadı
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Gürcistan'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Beşiktaş kafilesini İstanbul'a getirecek uçak henüz havalanamadı. Saat 13.50'de İstanbul'a inmesi planlanan uçağın, hava muhalefeti sebebiyle gecikmeli olarak varması bekleniyor.
Olaylı maçın ardından Beşiktaş'ın uçağı, Gürcistan'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle kalkış yapamadı. İstanbul'a saat 13.50'de inmesi planlanan uçağın gecikmeli olarak varması bekleniyor.
Beşiktaş'ı olaylı maçın ardından İstanbul'a getirecek uçak, Gürcistan'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle henüz havalanamadı.
Saat 13.50'de İstanbul'a inmesi planlanan uçağın gecikmeli olarak varması planlanıyor.