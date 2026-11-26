Ünlü şef Eren Kaşıkçı'nın otopsi raporu tamamlandı! Ölüm nedeni belli oldu
Sarıyer'deki evinde ölü bulunan ve "Kızılsakal" lakabıyla tanınan ünlü şef Eren Kaşıkçı'nın otopsi raporu çıktı. Adli Tıp Kurumu raporunda Kaşıkçı'nın ölümünün kalp damar hastalığı sonucu gerçekleştiği belirtilirken, raporda tiroid kanseri ve geçirilmiş beyin damar hastalığına ilişkin bulguların da yer aldığı kaydedildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Kızılsakal" lakabıyla tanınan Eren Kaşıkçı'nın beklenmedik ölümü ardından soruşturma başlatıldı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda, Kaşıkçı'nın kalbinde ve damarlarında çeşitli bulgulara rastlandığı belirtildi.
Kalp damarlarında ileri derecede daralmaya neden olan aterom plakları tespit edildiği, kalbinin 481 gram tartıldığı kaydedildi. Histopatolojik incelemede ise kalp kası liflerinde değişimler ve fibrozis bulguları saptandı.
TİROİD KANSERİ VE BEYİN DAMAR HASTALIĞI BULGULARI
Raporda, Kaşıkçı'nın tiroid bezinde papiller karsinom olarak tanımlanan tiroid kanserinin tespit edildiği belirtildi. Beyin incelemesinde ise sağ kapsula interna bölgesinde 1,1 santimetre çapında erime alanı görüldüğü, histopatolojik incelemede bu bölgede geçirilmiş beyin damar hastalığına işaret eden bulgular saptandığı aktarıldı.
KANINDA ALKOL VE UYUŞTURUCU MADDE BULUNMADI
Kimyasal ve toksikolojik inceleme sonuçlarına göre Kaşıkçı'nın kanında alkol ve sistematikte yer alan uyuşturucu veya uyarıcı maddelere rastlanmadı.
ÖLÜM NEDENİ KALP DAMAR HASTALIĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ
Adli Tıp Kurumu raporunun sonuç bölümünde, bilinen diyabet hastalığı bulunan Eren Kaşıkçı'nın ölümünün kalp damar hastalığı sonucu meydana geldiği tespit edildi.