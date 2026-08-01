Eren Kaşıkçı'nın kızının vedası ağlattı! Eşinden cenaze sonrası ilk paylaşım
37 yaşında hayatını kaybeden MasterChef Türkiye şampiyonu Eren Kaşıkçı, memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı. Kızı Maya'nın doğum gününde çekilen son görüntülerinin ardından eşi Ecem Kaşıkçı'nın yaptığı duygu yüklü paylaşım, sevenlerini derinden etkiledi.
MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı, hayatını kaybetmesinin ardından memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı. Genç yaşta vefatıyla büyük üzüntü yaratan Kaşıkçı'nın cenaze törenine ailesi, yakınları, köylüleri ve çok sayıda seveni katıldı.
Kilyos'taki evinde yaşamını yitirmiş halde bulunan Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. Acılı anne fenalaşırken, MasterChef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya aileyi yalnız bırakmadı ve taziyelerini iletti.
KIZI MAYA'NIN DOĞUM GÜNÜNDEN SON KARELER GÜNDEM OLMUŞTU
Eren Kaşıkçı'nın vefatından kısa süre önce, kızı Maya'nın doğum günü kutlamasında çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşılmıştı. Kaşıkçı'nın yakın arkadaşı Murat Pala, Musullu Köyü'nde gerçekleştirilen kutlamaya ait kareleri şu notla yayımlamıştı:
"Geçen hafta bugün Musullu Köyü'nde Maya'mızın doğum gününü kutlamıştık. Bugün ise Eren'imizi toprağa vermeye gidiyoruz… Hayat gerçekten bir an…"
KIZININ VEDASI AĞLATTI
Cenaze töreninin ardından Eren Kaşıkçı'nın eşi Ecem Kaşıkçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşine veda etti.
"BELKİ DE EN SAF VEDALARDAN BİRİ BUYDU"
Eren Kaşıkçı'nın mezarının fotoğrafını paylaşan Ecem Kaşıkçı, "Bugün seni toprağa emanet ettik... Mekânın huzur, yüreğimizdeki yerin daim olsun Can Eren. Maya'nın senin için yaptığı resmi de mezarına bıraktık. Belki de en saf vedalardan biri buydu... Maya seninle hayalini çizmişti, sana bıraktık canımız Eren. Nur içinde uyu'' ifadelerini kullandı.