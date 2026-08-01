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Eren Kaşıkçı'nın kızının vedası ağlattı! Eşinden cenaze sonrası ilk paylaşım

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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37 yaşında hayatını kaybeden MasterChef Türkiye şampiyonu Eren Kaşıkçı, memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı. Kızı Maya'nın doğum gününde çekilen son görüntülerinin ardından eşi Ecem Kaşıkçı'nın yaptığı duygu yüklü paylaşım, sevenlerini derinden etkiledi.

Eren Kaşıkçı'nın kızının vedası ağlattı! Eşinden cenaze sonrası ilk paylaşım 1

MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı, hayatını kaybetmesinin ardından memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı. Genç yaşta vefatıyla büyük üzüntü yaratan Kaşıkçı'nın cenaze törenine ailesi, yakınları, köylüleri ve çok sayıda seveni katıldı.

Eren Kaşıkçı'nın kızının vedası ağlattı! Eşinden cenaze sonrası ilk paylaşım 2

Kilyos'taki evinde yaşamını yitirmiş halde bulunan Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. Acılı anne fenalaşırken, MasterChef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya aileyi yalnız bırakmadı ve taziyelerini iletti.

Eren Kaşıkçı'nın kızının vedası ağlattı! Eşinden cenaze sonrası ilk paylaşım 3

KIZI MAYA'NIN DOĞUM GÜNÜNDEN SON KARELER GÜNDEM OLMUŞTU

Eren Kaşıkçı'nın vefatından kısa süre önce, kızı Maya'nın doğum günü kutlamasında çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşılmıştı. Kaşıkçı'nın yakın arkadaşı Murat Pala, Musullu Köyü'nde gerçekleştirilen kutlamaya ait kareleri şu notla yayımlamıştı:

"Geçen hafta bugün Musullu Köyü'nde Maya'mızın doğum gününü kutlamıştık. Bugün ise Eren'imizi toprağa vermeye gidiyoruz… Hayat gerçekten bir an…"

Eren Kaşıkçı'nın kızının vedası ağlattı! Eşinden cenaze sonrası ilk paylaşım 4

KIZININ VEDASI AĞLATTI

Cenaze töreninin ardından Eren Kaşıkçı'nın eşi Ecem Kaşıkçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşine veda etti.

Eren Kaşıkçı'nın kızının vedası ağlattı! Eşinden cenaze sonrası ilk paylaşım 5

"BELKİ DE EN SAF VEDALARDAN BİRİ BUYDU"

Eren Kaşıkçı'nın mezarının fotoğrafını paylaşan Ecem Kaşıkçı, "Bugün seni toprağa emanet ettik... Mekânın huzur, yüreğimizdeki yerin daim olsun Can Eren. Maya'nın senin için yaptığı resmi de mezarına bıraktık. Belki de en saf vedalardan biri buydu... Maya seninle hayalini çizmişti, sana bıraktık canımız Eren. Nur içinde uyu'' ifadelerini kullandı.

Eren Kaşıkçı'nın kızının vedası ağlattı! Eşinden cenaze sonrası ilk paylaşım 6

"MİNİK YAVRUSUYLA BİZZAT İLGİLENECEĞİM"

Acun Ilıcalı da Eren Kaşıkçı'nın vefatı sonrası Maya'nın tüm masraflarını üstleneceğini "Eren çok efendi, dünya tatlısı bir yarışmacıydı. Minik yavrusuyla ben bizzat ilgileneceğim. Ailesi ve yavrumuzun geleceği bizim için çok önemli. Gidenin yeri dolmuyor ama elimizden geleni yapacağız" sözleriyle duyurmuştu.

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Eren Kaşıkçı'nın kızının vedası ağlattı! Eşinden cenaze sonrası ilk paylaşım 7

1989 doğumlu, aslen Tokatlı profesyonel şef ve işletmeci olan Eren Kaşıkçı, meslek hayatı boyunca İstanbul'daki çeşitli otellerin mutfaklarında çalıştı. Kaşıkçı daha sonra Gökçeada'ya yerleşerek bir sörf otelinde şeflik yaptı.

2021 yılında MasterChef Türkiye'ye katılan Kaşıkçı, özellikle Anadolu mutfağından esinlenen tabaklarıyla dikkat çekti. Finalde Hasan Biltekin'i geride bırakarak sezonun şampiyonu oldu.

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Eren Kaşıkçı'nın kızının vedası ağlattı! Eşinden cenaze sonrası ilk paylaşım 8

Yarışmanın ardından "Kızıl Sakal" markasıyla restoran ve sandviç işletmeleri açan Kaşıkçı, gastronomi alanındaki çalışmalarını sürdürüyordu. MasterChef All Star'a da katılan Eren Kaşıkçı, "Lezzet Baba" sözleriyle akıllarda kaldı. Kaşıkçı'nın Maya adında bir kızı bulunuyor.

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