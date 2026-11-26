MHP lideri Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi! Ana gündem Terörsüz Türkiye
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret ediyor. Sürpriz görüşmede Terörsüz Türkiye sürecinin ele alınması beklenirken gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında ziyaret etti.
Saat 14.00'te başlayan sürpriz görüşmede Terörsüz Türkiye sürecinin ele alınması beklenirken, sıcak gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
GÖRÜŞME MECLİS'TE BAŞ BAŞA GERÇEKLEŞİYOR
Canlı yayında son dakika gelişmelerini paylaşan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, "Ziyaret, görüşme az önce başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla birlikte MHP lideri Devlet Bahçeli'ye geldi. Meclis'teki makamında gerçekleşiyor görüşme. Tabii görüşme baş başa olacak. Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla birlikte geldi ancak bu görüşmenin baş başa olduğunu ifade ediyor Cumhuriyet Halk Partisi kaynakları." ifadelerini kullandı.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" HEDEFİ MASAYA YATIRILACAK
Zirvenin ana gündem maddesine ilişkin detayları paylaşan İlter Yeşiltaş, "Tabii bu görüşmede Terörsüz Türkiye hedefine dair tüm son günlerde yaşanan gelişmeler masaya yatırılacak. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili bu konunun hem siyasi hem de hukuki boyutunun ele alınması bekleniyor." sözleriyle aktardı.
BAHÇELİ GÜN İÇİNDE DEM PARTİ HEYETİYLE DE BİR ARAYA GELDİ
MHP lideri Bahçeli'nin gün içindeki bir diğer kritik temasına da dikkat çeken İlter Yeşiltaş, "Geride bıraktığımız saatlerde de yine MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetiyle bir araya gelmişti. Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Eroğlu ile bir araya gelmişti saatler 12'yi gösterdiğinde. Yaklaşık 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirmişti Devlet Bahçeli." ifadelerini kullandı.
Söz konusu görüşmede ele alınan başlıklara da değinen Yeşiltaş, "Yine bu görüşmede de Terörsüz Türkiye sürecinde yaşananlar ve özellikle MGK toplantısı var bugün. Bu toplantı ve daha öncesinde İmralı'ya yapılan ziyarete ilişkin detaylar DEM Parti heyetiyle Bahçeli arasında yapılan görüşmede değerlendirilmişti." sözleriyle aktardı.
GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA YAPILACAK MI?
Meclis'teki görüşmenin ardından bir açıklama yapılıp yapılmayacağına dair son durumu paylaşan İlter Yeşiltaş, "Şimdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şu saatlerde, şu dakikalarda MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşüyor. Yine dediğimiz gibi Terörsüz Türkiye hedefi değerlendiriliyor. Görüşmenin ardından bir açıklama olur mu olmaz mı ona dair henüz net bir şey söyleyemiyoruz ama sürece dair tüm ayrıntıların bu görüşmede değerlendirildiğini, masaya yatırıldığını söyleyebiliriz. Biz de takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.