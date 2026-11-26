Zirvenin ana gündem maddesine ilişkin detayları paylaşan İlter Yeşiltaş, " Tabii bu görüşmede Terörsüz Türkiye hedefine dair tüm son günlerde yaşanan gelişmeler masaya yatırılacak. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili bu konunun hem siyasi hem de hukuki boyutunun ele alınması bekleniyor." sözleriyle aktardı.

BAHÇELİ GÜN İÇİNDE DEM PARTİ HEYETİYLE DE BİR ARAYA GELDİ

MHP lideri Bahçeli'nin gün içindeki bir diğer kritik temasına da dikkat çeken İlter Yeşiltaş, "Geride bıraktığımız saatlerde de yine MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetiyle bir araya gelmişti. Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Eroğlu ile bir araya gelmişti saatler 12'yi gösterdiğinde. Yaklaşık 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirmişti Devlet Bahçeli." ifadelerini kullandı.

Söz konusu görüşmede ele alınan başlıklara da değinen Yeşiltaş, "Yine bu görüşmede de Terörsüz Türkiye sürecinde yaşananlar ve özellikle MGK toplantısı var bugün. Bu toplantı ve daha öncesinde İmralı'ya yapılan ziyarete ilişkin detaylar DEM Parti heyetiyle Bahçeli arasında yapılan görüşmede değerlendirilmişti." sözleriyle aktardı.