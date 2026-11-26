Olay, dün Pınar Bulvarı'nda meydana geldi. Trafik nedeniyle çıkan tartışmada E.K. ve S.K. ile M.T. araçlarından inerek kavga etti. Çevredekilerin müdahalesiyle ayrılan 3 kişi, daha sonra gittikleri hastaneden darp raporu aldı.

Tekirdağ 'ın Kapaklı ilçesinde trafikte araçlarından inerek kavga eden 3 kişiye toplam 640 bin lira para cezası kesildi. Kavga anları çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Foto: DHA)

Raporun ardından E.K. ve S.K., M.T.'nin kendilerine fiziksel ve sözlü müdahalede bulunduğunu öne sürerek şikayetçi oldu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 3 kişiye, trafik yönünden toplam 640 bin lira idari para cezası uygulandı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirilen kişilerin kavga anları ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.