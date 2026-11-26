Tekirdağ'da trafikte kavga eden 3 kişiye 640 bin lira ceza: O anlar kamerada
Kapaklı'da trafik nedeniyle tartışan 3 kişi, araçlarından inerek kavga etti. Çevredekilerin müdahalesiyle ayrılan ve hastaneden darp raporu alan kişilere, trafik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 640 bin lira para cezası uygulandı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde trafikte araçlarından inerek kavga eden 3 kişiye toplam 640 bin lira para cezası kesildi. Kavga anları çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün Pınar Bulvarı'nda meydana geldi. Trafik nedeniyle çıkan tartışmada E.K. ve S.K. ile M.T. araçlarından inerek kavga etti. Çevredekilerin müdahalesiyle ayrılan 3 kişi, daha sonra gittikleri hastaneden darp raporu aldı.
Raporun ardından E.K. ve S.K., M.T.'nin kendilerine fiziksel ve sözlü müdahalede bulunduğunu öne sürerek şikayetçi oldu.
Polis ekiplerince gözaltına alınan 3 kişiye, trafik yönünden toplam 640 bin lira idari para cezası uygulandı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirilen kişilerin kavga anları ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.