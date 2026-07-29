MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu!

MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Şef Eren Kaşıkçı, Kilyos'taki evinde ölü bulundu. Kaşıkçı'nın şüpheli ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonunda birincilik elde eden Şef Eren Kaşıkçı'dan üzücü haber geldi. İddiaya göre Kaşıkçı, Kilyos'ta bulunan evinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde ünlü şefin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaşıkçı'nın şüpheli ölümü, gastronomi camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu. Ölüm nedenine ilişkin incelemeler sürerken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sabah'ta yer alan habere göre Kilyos'taki evinde yalnız yaşadığı belirtilen Kaşıkçı'dan, yakınlarının bir süredir haber alamadığı öğrenildi.

MASTERCHEF BİRİNCİSİ EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

MasterChef Türkiye'de hazırladığı lezzet odaklı tabaklar ve disiplinli çalışmasıyla dikkat çeken, evli ve bir çocuk babası olan Eren Kaşıkçı, yarışmadaki başarılı performansıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

Tokat doğumlu olan Kaşıkçı, uzun yıllar İstanbul'daki çeşitli otellerin mutfaklarında görev yaptı. Daha sonra Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yerleşerek bir sörf otelinde başşef olarak çalıştı. 2021 yılında katıldığı MasterChef Türkiye yarışmasını kazanmasının ardından İstanbul'a dönen Kaşıkçı, "Kızıl Sakal Sandviç" adlı restoranını işleterek gastronomi alanındaki çalışmalarını sürdürüyordu.