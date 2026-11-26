Eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verildi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlık Teftiş Başkanlığı tarafından yapılan ön inceleme sonucu, eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verdi.