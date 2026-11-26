Eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verildi
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlık Teftiş Başkanlığı tarafından yapılan ön inceleme sonucu, eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni talep etmişti.
Bu kapsamda yeni gelişme yaşandı.
İZİN VERİLDİ
Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre Bakan Şimşek, Teftiş Başkanlığınca düzenlenen ön inceleme raporuna istinaden Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verdi.