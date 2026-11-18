Fon soruşturmasında gelişme! Eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni talebi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yazı göndererek eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni istedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin "fon soruşturması" sürüyor.
SORUŞTURMA İZNİ TALEP EDİLDİ
Bu kapsamda, eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığından soruşturma izni talep edildi.