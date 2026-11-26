Kahramanmaraş'ta uyuşturucu madde ticaretine yönelik eş zamanlı operasyonda yakalanan 18 şüpheli ile cezaevinde bulunan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 16'sı tutuklanırken 7 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonda 12 bin 697 sentetik hapın yanı sıra çeşitli uyuşturucu maddeler ve silah ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 16'sı tutuklandı. 7 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 18 şüpheli ile daha önce cezaevinde bulunan 5 kişi olmak üzere toplam 23 kişi adliyeye sevk edildi. Adli makamlara çıkarılan şüphelilerden 16'sı tutuklanırken 7 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

(Foto: İHA)

OPERASYONDA BİNLERCE SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 12 bin 697 adet satışı yetkili makamların iznine tabi sentetik hap ile 21,6 gram metamfetamin, 7 captagon hap, 79,91 gram sentetik kannabinoid, 10,80 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ve 11,16 gram esrar ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, folyo rulo, boş aseton ve av tüfeği bulundu.