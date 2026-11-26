Ankara'da FETÖ operasyonu: 3 firari hükümlü yakalandı

Ankara'da FETÖ'ye yönelik operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı. Şüphelilerden birinin 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı, diğer iki firarinin ise 3 ve 7 yıldır kaçak olduğu belirtildi.