Ankara'da FETÖ operasyonu: 3 firari hükümlü yakalandı
Ankara'da FETÖ'ye yönelik operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı. Şüphelilerden birinin 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı, diğer iki firarinin ise 3 ve 7 yıldır kaçak olduğu belirtildi.
Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda, aranan 3 firari hükümlü yakalandı. Şüphelilerden birinin hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
ADRESLERİ TESPİT EDİLDİ
Çalışmalar kapsamında ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından aranan FETÖ firarisi hükümlülerin adreslerini belirledi.
Düzenlenen operasyonlarda, 1 yıldır firari olarak aranan ve hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. ile 3 yıldır firari olan K.N. ve 7 yıldır aranan N.K.Ç. yakalandı.