Eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında yurt dışı çıkış yasağı
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Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.