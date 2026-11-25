Ünlü rap şarkıcısı Travis Scott'ın İstanbul konserinin ardından yaşanan taksi skandalında hukuki süreçte sona gelindi. Amerikalı turistten 10 dakikalık yolculuk için 7 bin 300 lira alan taksici hakkında istenen ceza belli oldu.

İstanbul Beyoğlu'nda 1 Haziran 2026'da rapçi Travis Scott'ın konserinden çıkan ABD'li sosyal medya yayıncısı Andrew Gerald Rencourt'ı 10 dakikalık mesafe için 7 bin 300 lira isteyerek dolandırdığı iddia edilen taksici Hayrettin A.'ya yönelik soruşturma tamamlandı. Sabah Gazetesi'nden Sema Demir'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 'Auger' olarak tanınan sosyal medya yayıncısı Andrew Gerald Rencourt 'mağdur', taksi şoförü Hayrettin A. (43) ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

ABD'li yayıncı Andrew Gerald Rencourt, taksi yolculuğu sırasında yaşananları canlı yayında kaydetti. Taksicinin fazla ücret aldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. (Fotoğraf: A Haber arşiv) Hazırlanan iddianameye göre yayıncı Auger, gece 1 sıralarında Tersane İstanbul'dan Hayrettin A.'nın kullandığı taksiye binerek Gümüşsuyu Bosphorus Otel'e gitmek istediğini söyledi. Aradaki mesafe 5 km olmasına rağmen Hayrettin A., ücret olarak 50 Euro karşılığında 7 bin 300 lira istedi. Bunun üzerine Auger, taksiciye 10 dakikalık mesafenin 7 bin 300 lira olup olmadığını sordu, 'evet' şeklinde yanıt veren Hayrettin A. ödemeyi POS cihazı üzerinden aldı.

Andrew Gerald Rencourt, yaşananları canlı yayında paylaşarak taksicinin kendisini dolandırdığını söyledi. (Fotoğraf: A Haber arşiv) ARAÇTAN İNDİKTEN SONRA FARK ETTİ Tüm yaşananları canlı olarak kayıt altına alan yayıncı, araçtan indikten sonra kredi kartından fazla ücret çekildiğini fark etti. Yayıncının paylaşımı sosyal medyada tepki toplarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kimliği tespit edilen şüpheli Hayrettin A. gözaltına alındı. Daha sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hâkimlikçe tutuklandı. "DOLANARAK GİTMEK ZORUNDA KALDIM" Taksici Hayrettin A.'nın ifadesine yer verilen iddianamede, müşteriyi aldığı yer ile bıraktığı yer arasının normalde 5 km olduğunu kendisinin de bildiğini ancak yolculuğun trafikten dolayı en az yarım saat sürdüğünü, yollar kapalı olduğu için dolanarak gitmek zorunda kaldığını söylediği ifade edildi. Aynı zamanda karakolda görevli polisler tarafından tutulan tutanağı okumadan imzaladığını, tutanaktaki 'mağdurun fark edeceğini düşünmediğinden POS cihazından fazla para çektiğini söylediği' cümlesini söylemediğini, tutanağı da kabul etmediğini söylediği belirtildi.