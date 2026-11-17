Ümraniye'de 12 milyonluk vurgun: Korsan taksi ele verdi
İstanbul Ümraniye'de ailesiyle denize giden Ali H.'nin evine giren hırsızlar; 10 adet külçe altın, burma bilezikler ve pırlantalarla dolu 12 milyon liralık serveti çaldı. Şüphelilerin kaçış planını olay yerine geldikleri korsan taksi bozarken, yakalanan kadın şüpheli tanınmamak için saçlarını bakır rengine boyatıp "Altınları kuyumcudan aldık" savunması yaptı.
İstanbul Ümraniye'de yaşayan Ali H., ailesiyle birlikte denize gitmek için 27 Ağustos tarihinde evden ayrıldı. Akşam saatlerinde eve geri dönen Ali H., kapının kilit sisteminden şüphelendi.
Yatak odasındaki dolabı kontrol ettiğinde 10 adet külçe altın, çok sayıda burma bilezik, pırlanta yüzükler, gerdanlıklar ve nakit paraların çalındığını fark eden Ali H., toplam zararının 12 milyon olduğunu belirterek şüphelilerden şikayetçi oldu.
KORSAN TAKSİ YOLCULUĞU ELE VERDİ
Sabah'ın haberine göre olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 3 kadın şüphelinin olay yerine korsan taksiyle geldiklerini belirledi. Araç ve telefon numarası takibi sonucunda 2 şüphelinin Tuzla'da bulunan ikamet adresi tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonda külçe altınlar, ziynet eşyaları, lüks saatler ele geçirildi.
TANINMAMAK İÇİN SAÇLARINI BOYATTI
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Yağmur U. ifadesinde, "Şüpheli olarak tespit edilen Mine G.'yi mahalleden tanırım. Kamera görüntülerinde görünen kişi ben değilim. Eşim iki gün önce saçlarımı bakır rengine boyattı, önceden kumraldı. Müştekinin evine girip hırsızlık yapan kişi ben değilim. Evde ele geçen altınlar bana ve aileme aittir, bunları biz kuyumcudan almıştık. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.