"ALTINLAR BANA AİT"

Diğer şüpheli Efecan K. ise ifadesinde "Yağmur U. benim imam nikahlı eşim olur. Olay tarihinde Yağmur dışarı hiç çıkmadı, gün boyu evdeydi. Kamera görüntülerinde bana gösterilen kadın şahısları tanımıyorum. İkamette ele geçen altınlar bana ve aileme aittir, bunları kuyumcudan aldık. Eşim iki gün önce saçlarını bakır rengine boyattı." dedi.