Pendik'te aynı taksi durağında çalışan iki kişi arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. İş arkadaşını bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçan 29 yaşındaki şüpheli, polis ekiplerinin takibi sonucu aynı gün suç aletiyle birlikte yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 23 Kasım tarihinde Pendik Kaynarca Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, durakta çalışan S.G. ile S.B. (29) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine S.B., yanında bulunan bıçakla iş arkadaşı S.G.'yi bacağından yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı S.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından çalışma başlatan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğini ve kaçış güzergâhını belirledi. Yürütülen takip sonucu S.B., Kavakpınar Mahallesi'nde olayda kullandığı bıçakla birlikte aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.