15 Temmuz Derneği tarafından Antalya'da düzenlenen 10. Şehit Aileleri Buluşması'nda, darbe girişiminde hayatını kaybeden kahramanların aileleri bir araya geldi. Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, “Torunlarım, Ömerlerim var, onları da yetiştiriyorum. Onları da vatana hibe ederim” derken, şehidin kardeşi Soner Halisdemir, “Bizde Ömerler hiç bitmez” sözleriyle duygularını anlattı.

15 Temmuz hain darbe girişiminde Türkiye'nin bağımsızlığı ve milli iradesi için canlarını feda eden kahramanların aileleri, Antalya'da düzenlenen 10. Şehit Aileleri Buluşması'nda bir araya geldi. 15 Temmuz Derneği tarafından gerçekleştirilen programda şehit yakınları, aradan geçen yıllara rağmen taşıdıkları acıyı, gururu ve vatan sevgisini Sabah'tan Barış Savaş'la paylaştı. "Hep Sen Varsın Diye" temasıyla gerçekleştirilen buluşmada, şehit aileleri arasındaki dayanışma ve kardeşlik ruhu ön plana çıktı. Etkinliğe katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan da ailelerle sohbet ederek şehit yakınları ve gazilerle bir arada olmaktan onur duyduğunu ifade etti.

(Foto: AA) "EVLATLARINIZ DEMOKRASİ DEVAM ETSİN DİYE BEDEL ÖDEDİ" 15 Temmuz Derneği'nin şehit yakınlarını yalnız bırakmamak ve darbe girişimini unutturmamak amacıyla yürüttüğü çalışmalara dikkat çeken Bülent Turan, darbeciler ile demokrasi ve milletin yanında duranlar arasında net bir tercih bulunduğunu söyledi. Turan, "Ya darbecinin yanındasınız ya da demokrasinin, milletin yanındasınız. Ama o darbeciler o hastalığı aldığı zaman kanser hücresi gibi ne zaman fırsat bulsalar bir yerden patlıyor, kendini gösteriyor" ifadelerini kullandı. Şehitlerin milli iradenin ve demokrasinin korunması için büyük bedel ödediğini vurgulayan Turan, "Evlatlarınız bu ülkede milli irade devam etsin diye, sistem, demokrasi çalışsın diye bedel ödedi. Tekrar tekrar darbe çığırtkanlığı yapmanın bu ülkeye hiçbir faydası yok. Hiçbir darbeden sonra ekonomimizin büyümediğini, siyasetin büyümediğini, ülkemizin büyümediğini yaşayarak gördük. O yüzden demokrasi içerisinde, milli iradenin hakimiyetinde yolumuza devam edeceğiz" dedi. Toplumsal huzur ve kardeşliğin korunmasının önemine de değinen Turan, "Ne olursa olsun umutsuz olmayacağız. Ne olursa olsun sorunlarımızı aşacağımıza, 86 milyonun kardeşliğiyle beraber aşacağımıza inanarak yola devam edeceğiz" diye konuştu.