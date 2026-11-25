Terörsüz Türkiye'de yeni aşama! 19 üyeli komisyonun detayları paylaşıldı
Avustralya temasları öncesinde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş; "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda Meclis bünyesinde kurulacak 19 üyeli İzleme Komisyonu'nun detaylarını ilk kez paylaştı. Siyasetin gündemindeki milletvekili dokunulmazlığı tartışmalarına da değinen Kurtulmuş, "Bireysel ve yüz kızartıcı suçlarda dönem sonu beklenmeden yargının önü açılmalı" dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MIKTA 12. Parlamento Başkanları Toplantısına katılmak üzere Avustralya'ya giderken uçakta gazetecilerle bir araya gelerek gündemdeki sıcak başlıkları değerlendirdi. Kurtulmuş'un açıklamalarında İzleme Komisyonunun yapısı, silah bırakma süreci, milletvekili dokunulmazlığının sınırları ve kamuoyunu sarsan fon dolandırıcılığı öne çıktı.
19 ÜYELİ İZLEME KOMİSYONU BU HAFTA RESMEN BAŞLIYOR
"Terörsüz Türkiye" sürecinin milli iradenin denetiminde yürütüleceğini vurgulayan Kurtulmuş, kurulacak İzleme Komisyonunun detaylarını şu sözlerle aktardı:
"Sürecin bütün murakabesi milli iradenin kontrolünde oldu. Meclis'te grubu bulunan 7 partinin temsil ağırlıklarına göre bir komisyon oluşturacağız. Yazılarımızı bu hafta içerisinde parti yönetimlerine göndererek üye talep edeceğiz. Ben hariç komisyon 19 üyeden oluşacak. Partilerin tamamına yakını başkanlığı benim üstlenmem yönünde teklifte bulunuyor. Bütçenin Genel Kurul aşaması başlamadan ilk toplantımızı yapmayı hedefliyoruz."
Komisyonun görevinin sahada silah saymak olmadığını hatırlatan Kurtulmuş, yapının bir "müzakereci demokrasi ve fikri takip heyeti" olarak siyasi sahiplenmeyi sağlayacağını kaydetti.
YENİ PARTİ VE İYİ PARTİ'YE ÇAĞRI
Sürecin tüm aktörleri kapsaması gerektiğini belirten Meclis Başkanı Kurtulmuş, Yeni Parti ve İYİ Parti'ye de çağrıda bulundu:
"Gönlüm arzu eder ki bu çalışmada Yeni Parti ve İYİ Parti'den arkadaşlar da sürecin içerisinde olsun. Kararlarını müspet yönde almalarını isterim. Gelin en farklı, en ters fikrinizi söyleyin; sizin açınızdan olmaz görülen meseleleri nasıl oldurabileceğimizi burada müzakere edelim. Sürecin dışında kalıp baltalamaya çalışmak yerine katkı vermek kendilerine de siyasi kazanç sağlayacaktır."