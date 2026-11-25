TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş , MIKTA 12. Parlamento Başkanları Toplantısına katılmak üzere Avustralya'ya giderken uçakta gazetecilerle bir araya gelerek gündemdeki sıcak başlıkları değerlendirdi. Kurtulmuş'un açıklamalarında İzleme Komisyonunun yapısı, silah bırakma süreci, milletvekili dokunulmazlığının sınırları ve kamuoyunu sarsan fon dolandırıcılığı öne çıktı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

19 ÜYELİ İZLEME KOMİSYONU BU HAFTA RESMEN BAŞLIYOR

"Terörsüz Türkiye" sürecinin milli iradenin denetiminde yürütüleceğini vurgulayan Kurtulmuş, kurulacak İzleme Komisyonunun detaylarını şu sözlerle aktardı:

"Sürecin bütün murakabesi milli iradenin kontrolünde oldu. Meclis'te grubu bulunan 7 partinin temsil ağırlıklarına göre bir komisyon oluşturacağız. Yazılarımızı bu hafta içerisinde parti yönetimlerine göndererek üye talep edeceğiz. Ben hariç komisyon 19 üyeden oluşacak. Partilerin tamamına yakını başkanlığı benim üstlenmem yönünde teklifte bulunuyor. Bütçenin Genel Kurul aşaması başlamadan ilk toplantımızı yapmayı hedefliyoruz."

Komisyonun görevinin sahada silah saymak olmadığını hatırlatan Kurtulmuş, yapının bir "müzakereci demokrasi ve fikri takip heyeti" olarak siyasi sahiplenmeyi sağlayacağını kaydetti.