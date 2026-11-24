İzmir hizmetle tanıştı! Suya yüzde 70 indirim geliyor
AK Partili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmirlilere verdiği en ucuz su vaadini hayata geçiriyor. İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2027 mali yılı tahmini gelir gider bütçesinde içme suyu tarifelerine yüzde 70'e varan indirim öngörülürken, konutlarda 0-10 metreküp arası tüketimin metreküp fiyatının 60 TL'den 22 TL'ye düşürülmesiyle İzmir'in 30 büyükşehir arasında en ucuz suyu kullanan kent olması hedefleniyor.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın İzmirlilere Türkiye'nin en ucuz suyunu kullandırma vaadinin ardından İZSU'nun 2027 mali yılı tahmini gelir ve gider bütçesinde içme suyu tarifelerinde indirime gidilmesi öngörüldü. Yeni tarife teklifi, bütçe taslağıyla birlikte ihtisas komisyonlarına sevk edildi.
KONUTLARDA İLK KADEMEDE 38 LİRA İNDİRİM
Teklife göre konutlarda 0-10 metreküp arası tüketimde suyun metreküp fiyatı yaklaşık yüzde 63'lük indirimle 60 liradan 22 liraya düşecek. Metreküp fiyatının 11-20 metreküp arası tüketimde 100 liradan 70 liraya, 21 metreküp ve üzerindeki tüketimde ise 145 liradan 140 liraya indirilmesi öngörülüyor. Konut dışı tarifede indirim oranı yüzde 70'e ulaşıyor.
10 METREKÜP SU BEDELİ 220 LİRA OLACAK
Teklif kabul edilirse İzmir'de konutlarda 10 metreküp su tüketiminin bedeli, ilçe belediyelerinin aldığı katı atık toplama bedeli hariç 220 lira olacak. İndirimin kentte yaşayan 1 milyon 264 bin ailenin bütçesine katkı sağlaması bekleniyor.