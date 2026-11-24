Sabah'tan Ertan Gürcaner'in haberine göre, tarifenin mevcut haliyle kabul edilmesi durumunda İzmir'in, 0-10 metreküp tüketim kademesinde Şanlıurfa, Mardin, Kayseri, Malatya, Diyarbakır, Kocaeli, Tekirdağ, Erzurum, Sakarya, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş ve Samsun'un da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir arasında en düşük içme suyu tarifesine sahip olması öngörülüyor.