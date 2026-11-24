İstanbul, Van ve Afyonkarahisar'da tefecilik yaptığı ve borç tahsilatı sırasında mağdurları tehdit ettiği öne sürülen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 34 kişiden 28'i yakalanırken, 5 şüphelinin aranmasına devam edildiği, birinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında bazı araç ve taşınmazlara el konuldu.

İstanbul merkezli 3 ilde tefecilik faaliyetlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Faiz karşılığı para vererek haksız kazanç sağladıkları ve borçlarını tahsil etmek için mağdurları tehdit ettikleri iddia edilen şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmada, 5 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü, bir şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Operasyon kapsamında suçta kullanıldığı değerlendirilen araçlar ile tefecilik faaliyetleri karşılığında mağdurlardan temin edildiği belirlenen taşınmazlara el konuldu.

TEFECİLİK FAALİYETLERİ ÖRGÜTLÜ YAPI İÇİNDE YÜRÜTÜLDÜ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, farklı kişilere yönelik tefecilik faaliyetlerinin ortak bir organizasyon ve örgütsel yapı içerisinde gerçekleştirildiği belirlendi.

Mağdur ifadeleri, MASAK analizleri, HTS ve baz kayıtları, banka hesap hareketleri, tapu ve araç tescil kayıtları ile şirketler arasındaki para transferleri incelendi. Yapılan değerlendirmelerde şüphelilerin belirli bir iş bölümü ve hiyerarşik yapılanma içerisinde hareket ettikleri, faiz karşılığında para kullandırarak haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Şüphelilerin, mağdurlara ait araç ve taşınmazları gerçek bedelleriyle örtüşmeyen işlemlerle devraldıkları, para hareketlerini ise farklı şahıs ve şirket hesapları üzerinden gerçekleştirerek gizlemeye çalıştıkları değerlendirildi. Ayrıca borç tahsilatı sırasında mağdurlara yönelik tehdit ve zor kullanma eylemlerinde bulundukları belirlendi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul, Van ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 34 şüpheliden 28'i yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 6 şüpheliden birinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, diğer 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Operasyonda, suçta kullanıldığı değerlendirilen şüphelilere ait araçlar ile tefecilik faaliyetleri karşılığında müştekilerden temin edildiği belirlenen arsa, konut ve daire niteliğindeki taşınmazlara el konuldu.