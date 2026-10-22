Cemil Tugay AK Parti'ye geçiş sürecini anlattı! Başkan Erdoğan'dan övgüyle bahsetti: Son 25 yıla damga vuran güçlü siyasetçi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunarak AK Parti'ye geçiş sürecine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Erdoğan'ı son 25 yıla damgasını vuran en güçlü ve birikimli siyasetçilerden biri olarak nitelendiren Tugay, İzmir'e hizmet etme sorumluluğu nedeniyle bir yol ayrımına geldiğini belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğini ziyaret ederek esnaf odalarının başkanlarıyla bir araya geldi. Ziyarette esnafın önemine değinen Tugay, iş birliği süreçlerinde öncelik verilmesi gereken kesimlerin başında esnafın geldiğini söyledi.

Kendisindeki değişimin merak edildiğini belirten Tugay, çalışma planlarında önemli değişiklikler yaptıklarını ifade etti. Bundan sonraki süreçte daha fazla hizmet üretmek amacıyla plan ve programlarını yeniden gözden geçirdiklerini dile getiren Tugay, "Kişi olarak, bildiğiniz Cemil Tugay hiçbir şekilde değişmedi, değişmez, değişebilmesi mümkün değil." diye konuştu.

İnsanların sorunlarına çözüm üretmek amacıyla göreve geldiğini belirten Tugay, görev yaptığı süre boyunca siyasi kutuplaşmanın bir parçası olmadığını kaydetti. Zaman zaman anlaşmazlıklar yaşansa da görevi gereği savunması gereken konuları savunduğunu ifade eden Tugay, yaşanan gelişmelerin kendisini bir yol ayrımına getirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Durup dururken bu noktaya gelmedim. Bazı şeyler yaşadım. Bunların böyle olacağını önceden ben de bilmiyordum. Ülkemizdeki siyasi gelişmeler, şehre karşı sorumluluğumu yerine getiremez hâle getirince bir yol ayrımına gelmek zorunda kaldım."

"HERKES SİYASİ TERCİHİNDE ÖZGÜRDÜR"

İzmir için kurduğu yüzlerce hayalin artık binlere dönüştüğünü belirten Tugay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile daha önce yakın bir diyaloğunun bulunmadığını, ancak görüşmeleri sırasında Erdoğan'ın İzmir'e duyduğu ilgiyi yakından görme fırsatı bulduğunu söyledi.

Başkan Erdoğan hakkındaki değerlendirmelerini paylaşan Tugay, "Cumhurbaşkanı'mızı Türkiye'nin yetiştirdiği ama özellikle son 25 yılına damgasını vurmuş, en güçlü, birikimli, değerli siyasetçilerinden birisi olarak görüyorum. Bunun tersini zaten kimse söyleyemez. Bu, kendisinin çalışmasıyla, aklıyla, becerisiyle olmuştur ve 100-200 yıl sonra da kendisi eminim yaptığı iyi şeylerle, bu ülkeye yaptığı hizmetlerle anılacaktır." ifadelerini kullandı.

Herkesin siyasi tercihinde özgür olduğunu ve gelecek seçimlerde istediği adaya oy verebileceğini belirten Tugay, İzmir'de kutuplaşmanın etkisinden uzaklaşılması ve ön yargılar yerine daha objektif bir bakış açısının geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Başkan Erdoğan ile bire bir diyalog kurma fırsatı bulanların kendisinin hissettiklerine benzer duygular yaşayabileceğini düşündüğünü belirten Tugay, Erdoğan'ın çalışkan, idealist ve iyi yürekli bir insan olduğunu, ülkesini sevdiğini ve milletine özen gösterdiğini söyledi.

Erdoğan'ın bundan sonraki süreçte İzmir'e daha fazla ziyaret gerçekleştirmesinin bu yaklaşımını gösterme fırsatı sunabileceğini ifade eden Tugay, bakanlarla görüştüğünü ve kentin uzun yıllardır çözüm bekleyen kronik sorunlarına yönelik hızlı ve kalıcı çözümler üretmek için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

SU TARİFESİNDE İNDİRİM YAPILACAK Su fiyatlarında indirim yapılması için çalışma yürüttüklerini belirten Tugay, "Su fiyatlarını indirmek üzerine yakında su faturalarında belirgin fark olacak bir fiyat, tarife indirimini önümüzdeki Meclis'ten geçireceğim. Ondan sonra daha uygun fiyatlı su olacak." dedi. İzmir'in Türkiye'de toplu taşımanın en ucuz olduğu kent olduğunu belirten Tugay, gelecek yıl toplu taşımaya zam yapmadan hizmeti daha da ucuz hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Tugay, "Önümüzdeki yıl toplu taşımaya gene hiçbir zam yapmadan daha da ucuz bir hâle getirerek, indirimleri belki çeşitlendirerek gene insanlarımıza yararlı olmaya çalışacağız." diye konuştu.

İzmir'in çözülmesi gereken sorunları için Ankara'da mücadele edeceğini belirten Tugay, kentin bu dönemde daha önce yaşamadığı bazı gelişmelere tanıklık edebileceğini ifade ederek bunun için çalışmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Binlerce esnafın üretimin her aşamasında yer aldığını belirten Ata, sorunların çözümü için desteğe ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Ziyaretin ardından oda başkanları, yaşadıkları sorunları Cemil Tugay'a iletti.