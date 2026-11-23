İstanbul Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı! Yaralılar var
İstanbul'un Fatih ilçesinde tramvay ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferlerde geçici düzenlemeye gidildi.
İstanbul'un Fatih ilçesinde Haseki tramvay durağı yakınında tramvay ile İETT otobüsü çarpışması sonucu feci bir kaza yaşandı.
HASEKİ TRAMVAY DURAĞI YAKININDA KAZA
Kaza, Fatih ilçesindeki Haseki tramvay durağı yakınında meydana geldi. Tramvay ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu yaralananların olduğu bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaralılara yönelik çalışmaları devam ediyor.
METRO İSTANBUL'DAN SEFER AÇIKLAMASI
Metro İstanbul, kazanın ardından T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferlere ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferler Kabataş-Beyazıt ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.