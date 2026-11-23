İstanbul Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı! Yaralılar var

İstanbul'un Fatih ilçesinde tramvay ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferlerde geçici düzenlemeye gidildi.