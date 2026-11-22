İstanbul Büyükçekmece’de kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen sürücünün kullandığı otomobil, caddeye çıkan başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralanırken polis, olay yerinden kaçtığı belirtilen sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Çarpışma ve çevredekilerin yardıma koştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kırmızı ışık ihlali yaparak kazaya neden olduğu öne sürülen sürücünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Kaza anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

ÇARPMANIN ŞİDDETİYLE KALDIRIMA ÇIKTI

Kaza, saat 08.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Beyzade Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre 34 DGP 306 plakalı otomobilin sürücüsü, kırmızı ışık ihlali yaparak o sırada caddeye çıkan 34 DYC 069 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil kaldırıma çıktı. Kazaya neden olduğu öne sürülen sürücünün olay yerinden kaçtığı belirtildi.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

ÇARPIŞMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Çevredeki güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde, hızla ilerleyen otomobilin caddeye çıkan araca çarptığı anlar yer aldı. Kazanın ardından çevredekilerin yardıma koştuğu anlar da kameralara yansıdı.