Yaklaşık 4 ay önce anne olan sunucu Merve Dinçkol Şerifoğlu, minik kızı Defne Yaz ve bakıcısıyla birlikte TEM Otoyolu'nda korku dolu anlar yaşadı. Arkadan gelen kamyonun çarptığı otomobilde büyük çapta hasar meydana gelirken, kazanın ardından anne ve bebeğin sağlık durumu merak konusu oldu. Haberi Rize'de alan oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ise vakit kaybetmeden İstanbul'a döndü.

Yaklaşık 4 ay önce anne olan sunucu Merve Dinçkol Şerifoğlu, 4 aylık kızı Defne Yaz ve bakıcısıyla birlikte trafik kazası geçirdi. TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken arkadan gelen bir kamyonun çarptığı otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi. Kazanın ardından anne ve bebeğin sağlık durumları merak edildi.

Sunucu Merve Dinçkol Şerifoğlu, 4 aylık kızı Defne Yaz ve bakıcısıyla birlikte TEM Otoyolu'nda trafik kazası geçirdi. 4 AY ÖNCE ANNE OLMUŞTU! TEM OTOYOLU'NDA KORKUTAN KAZA Geçtiğimiz haziran ayında oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile İstanbul'da evlenen sunucu Merve Dinçkol Şerifoğlu, kızı Defne Yaz ve bakıcısıyla birlikte TEM Otoyolu'nda korku dolu anlar yaşadı. Anne, bebek ve bakıcının bulunduğu otomobile arkadan gelen bir kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta büyük çapta hasar oluştu.

Arkadan gelen kamyonun çarptığı otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi. Anne, bebek ve bakıcı kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. ANNE VE BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU NASIL? Kazanın ardından Merve Dinçkol Şerifoğlu ve beraberindekilerin sağlık durumlarına ilişkin bilgi paylaşıldı. Emniyet kemerlerinin takılı olması olası bir facianın önüne geçerken, kazayı hafif sıyrıklarla atlattıkları belirtilen anne, bebek ve bakıcı hastanede yapılan kontrollerin ardından taburcu edildi.