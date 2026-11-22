Sunucu Merve Dinçkol Şerifoğlu ve 4 aylık kızı trafik kazası geçirdi
Yaklaşık 4 ay önce anne olan sunucu Merve Dinçkol Şerifoğlu, minik kızı Defne Yaz ve bakıcısıyla birlikte TEM Otoyolu'nda korku dolu anlar yaşadı. Arkadan gelen kamyonun çarptığı otomobilde büyük çapta hasar meydana gelirken, kazanın ardından anne ve bebeğin sağlık durumu merak konusu oldu. Haberi Rize'de alan oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ise vakit kaybetmeden İstanbul'a döndü.
Yaklaşık 4 ay önce anne olan sunucu Merve Dinçkol Şerifoğlu, 4 aylık kızı Defne Yaz ve bakıcısıyla birlikte trafik kazası geçirdi. TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken arkadan gelen bir kamyonun çarptığı otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi. Kazanın ardından anne ve bebeğin sağlık durumları merak edildi.
4 AY ÖNCE ANNE OLMUŞTU! TEM OTOYOLU'NDA KORKUTAN KAZA
Geçtiğimiz haziran ayında oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile İstanbul'da evlenen sunucu Merve Dinçkol Şerifoğlu, kızı Defne Yaz ve bakıcısıyla birlikte TEM Otoyolu'nda korku dolu anlar yaşadı.
Anne, bebek ve bakıcının bulunduğu otomobile arkadan gelen bir kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta büyük çapta hasar oluştu.
ANNE VE BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Kazanın ardından Merve Dinçkol Şerifoğlu ve beraberindekilerin sağlık durumlarına ilişkin bilgi paylaşıldı.
Emniyet kemerlerinin takılı olması olası bir facianın önüne geçerken, kazayı hafif sıyrıklarla atlattıkları belirtilen anne, bebek ve bakıcı hastanede yapılan kontrollerin ardından taburcu edildi.
FEYYAZ ŞERİFOĞLU HABERİ ALINCA İSTANBUL'A DÖNDÜ
Kaza sırasında Rize'de bulunan oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, eşinin ve kızının trafik kazası geçirdiğini öğrenir öğrenmez İstanbul'a döndü.
Yaşanan kazanın ardından ailenin en büyük tesellisi, 4 aylık Defne Yaz ile diğer aile fertlerinin sağlık durumlarının iyi olması oldu.