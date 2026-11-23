Bakan Murat Kurum, COP31 eleştirileri üzerinden Özgür Özel'e sert yanıt verdi. (İHA)

ÖZGÜR ÖZEL'İN COP31 ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'ne yönelik eleştirilerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan yanıt geldi. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zirvenin ortak bir karar metni kabul edilmeden sona erdiğini öne sürerek hükümeti eleştirmişti. Zirveyi diplomatik bir başarısızlık olarak nitelendiren Özel, organizasyon için 25 milyar lira harcandığını da iddia etmişti.