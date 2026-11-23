Bakan Murat Kurum'dan Özgür Özel'e COP31 yanıtı: Sizin gibi birilerinin piyonu olmadık
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'daki COP31 İklim Zirvesi üzerinden hükümeti eleştiren Özgür Özel'e sert yanıt verdi. Türkiye'nin dayatmalar karşısında taviz vermeyeceğini vurgulayan Kurum, "Bizden de sizin gibi, birilerinin piyonu olmamızı beklemeyin. Olmadık, olmayacağız" ifadelerini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'daki COP31 İklim Zirvesi üzerinden hükümeti eleştiren Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e yanıt verdi.
Türkiye'nin dayatmalar karşısında taviz vermeyeceğini vurgulayan Bakan Kurum, "Bizden de sizin gibi, birilerinin piyonu olmamızı beklemeyin. Olmadık, olmayacağız" ifadelerini kullandı.
ÖZGÜR ÖZEL'İN COP31 ELEŞTİRİLERİNE YANIT
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'ne yönelik eleştirilerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan yanıt geldi. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zirvenin ortak bir karar metni kabul edilmeden sona erdiğini öne sürerek hükümeti eleştirmişti. Zirveyi diplomatik bir başarısızlık olarak nitelendiren Özel, organizasyon için 25 milyar lira harcandığını da iddia etmişti.
"TÜRKİYE DAYATMALARLA DURUŞUNDAN TAVİZ VERECEK BİR ÜLKE DEĞİLDİR"
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özel'in eleştirilerine karşılık verdi.
Kurum, "Özgür bey milli menfaatin, duruşun ne olduğunu bilmediğiniz için anlamanızı beklemiyoruz. Anlatmak için de sözümüzü boşa harcamayacağız" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin milli menfaatlerinden taviz vermeyeceğini vurgulayan Kurum, "Sadece şunu bilin: Türkiye 'dayatmalarla' duruşundan taviz verecek bir ülke değildir!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.