Dijital oyunlar ve sosyal medya platformlarındaki bazı uygulamalar, özellikle çocuklar ve gençler açısından yeni riskler oluşturuyor. A Haber canlı yayınında konuşan İletişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, oyun içi satın alma sistemlerinin çocukları kumara alıştırabileceği konusunda aileleri uyardı. Sanal hediyeler üzerinden kara para aklanabileceğine ilişkin iddiaları da değerlendiren Kırık, dijital platformlarda denetimin artırılması gerektiğini vurguladı.

Dijital oyunlara yönelik artan ilgi, sosyal medyada hızla yayılan akımlarla birlikte bağımlılık ve güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Özellikle çocukların yoğun olarak kullandığı oyunlardaki satın alma sistemleri ve ödül mekanizmaları endişelere neden oluyor. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan İletişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, çocukların kumara yönlendirilme riskine dikkat çekti. Kırık, dijital bağımlılığın günlük yaşama etkilerinin yanı sıra sanal hediyeler üzerinden yasa dışı gelirlerin aklanabileceğine ilişkin iddiaları da değerlendirdi.

SOSYAL MEDYA AKIMLARI OYUN ÇILGINLIĞINI KÖRÜKLÜYOR

Dijital oyunlara yönelik ilginin artmasında sosyal medyanın önemli bir rol oynadığını belirten Prof. Dr. Ali Murat Kırık, oyunlarla ilgili paylaşımların daha önce bu içeriklerle ilgilenmeyen kişileri de etkilediğini söyledi.

Kırık, "Bazı medya kuruluşları da bunu haberleştirdi. Dükkanların kapatıldığı, insanların oyun oynamak için işlerine ara verdiği ve bu süreçten keyif aldığı yönünde haberler yapıldı. Bu oyundan hiç haberdar olmayan çocuklar, gençler, hatta yetişkinler bile şu anda ciddi şekilde bu oyunun peşine düştü" ifadelerini kullandı.

Oyunlara gösterilen yoğun ilginin konsol fiyatlarını da etkilediğini söyleyen Kırık, "Burada fırsatçılar da devreye girdi. 50-60 bin lira olan konsolların fiyatlarını 100 bin liraya çıkardılar. İşin bir de böyle bir sıkıntısı var. İnsanların oyunlara olan ilgisini ve bağımlılığını kendi çıkarları için kullanan kişiler de bulunuyor" sözleriyle duruma dikkat çekti.

DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞI GÜNLÜK YAŞAMI NASIL ETKİLİYOR?

Sosyal medyada ortaya çıkan akımların dijital oyunlara yönelik ilgiyi artırdığını ifade eden Kırık, bu içeriklerin kullanıcıların günlük yaşamını da etkileyebildiğini belirtti.

Kırık, "Sanal medyada sürekli yeni akımlar ortaya çıkıyor. Şu anda baktığımda herkesin kendi fotoğrafını bu oyundaki karakterlere dönüştürdüğünü görüyorum. Bu bile oyunun ilgi odağı haline gelmesine neden oluyor. Fakat buradaki en büyük risk, insanların kendi hayatlarından ve günlük yaşamlarından ödün vermesidir" ifadelerini kullandı.

Dijital platformların çocuklar açısından taşıdığı güvenlik risklerine de değinen Kırık, "Çocukların suça sürüklenmesi, şiddet, istismar ve madde kullanımının artması gibi riskler söz konusu. Ayrıca kesici ve delici aletlerin fiziksel ortamların yanı sıra sanal medya üzerinden de kolayca temin edilebilmesi, ne yazık ki bu işin tehlikeli boyutlarından birini oluşturuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Dijital oyunlar, çocuklar ve gençler için bağımlılık riski oluşturuyor.

OYUN ADI ALTINDA KUMAR TUZAĞI! 13-14 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR İÇİN UYARI

Bazı dijital oyunlarda yer alan satın alma ve ödül sistemlerinin çocukları kumara alıştırabileceğini belirten Kırık, özellikle küçük yaştaki kullanıcıların karşı karşıya kaldığı tehlikeye dikkat çekti.

Kırık, "Bu çok ciddi bir sorun. Aynı zamanda kumar niteliği taşıyan uygulamalar da bulunuyor. Bazı oyunlarda oyun içi satın alma sistemleri var. Bir oyunun içerisinde çark bulunduğunu düşünün. Bu çarkı çeviriyorsunuz ve tıpkı bir kumar makinesinde olduğu gibi ödül kazanıyorsunuz. Üstelik bu oyunları oynayan çocuklar henüz 13-14 yaşında. Siz de 13-14 yaşındaki bir çocuğu bu şekilde kumara alıştırmış oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Oyunlara yerleştirilen bazı unsurların çocukların davranışlarını olumsuz etkileyebileceğini söyleyen Kırık, okul başarısında düşüş, şiddet eğilimi ve akran zorbalığı gibi sorunlara da işaret etti.

Kırık, "Çocukları küçük yaşlarda kumara ve yasa dışı bahse alıştırmak için oyunların içerisine belirli unsurlar yerleştiriliyor. Bunlara alışan çocuklar zamanla tatminsizlik yaşamaya başlıyor. Ardından gerçek hayatta da ne yazık ki yasa dışı bahis ve kumar gibi faaliyetlere yönlendirilebiliyor" sözleriyle aileleri uyardı.

SOSYAL MEDYADA KÜLTÜREL YOZLAŞMA TARTIŞMASI

Sosyal medya platformlarındaki bazı canlı yayınların kültürel değerler üzerindeki etkilerini de değerlendiren Kırık, son dönemde ortaya çıkan akımlardan örnekler verdi.

Kırık, "Son dönemde TikTok'ta yaşanan olayları da görmüşsünüzdür. Sanal tavaf adı altında bir uygulama ortaya çıktı. Kabe'ye benzer bir ortam oluşturularak sanal tavaf gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.

Bu tür içeriklerin kültürel yabancılaşmaya yol açabileceğini savunan Kırık, canlı yayınlarda gönderilen sanal hediyelerin ekonomik boyutunun da sorgulanması gerektiğini belirtti.

Kırık, "Sanal hediye demek, para demektir. Burada asıl motivasyonun ne olduğunu sorgulamak gerekiyor. Amaç, isminizin ön planda yer alması mı?" değerlendirmesinde bulundu.

Dijital platformlarda denetimlerin artırılması gerektiği vurgulanıyor.

SANAL HEDİYELER ÜZERİNDEN KARA PARA MI AKLANIYOR?

Dijital platformlardaki para transferlerinin denetlenmesi gerektiğini belirten Kırık, sanal hediyelerin ve oyun içi ödemelerin yasa dışı gelirlerin aklanmasında kullanılıp kullanılmadığının araştırılmasını istedi.

Kırık, "Sanal oyun adı altında acaba bir kara para aklama faaliyeti mi gerçekleştiriliyor? Bunu mutlaka sorgulamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalara da değinen Kırık, yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin dijital platformlar üzerinden aklanabileceğine ilişkin iddiaları gündeme getirdi.

Kırık, "Kirli paranın, yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin aklanması amacıyla bazı yayıncıların iş birliği yaptığı iddiaları söz konusu. Bu yöntemde sanal hediyeler üzerinden elde edilen gelirlerin belirli bir kısmının yayıncılar tarafından alındığı, kalan tutarın ise kripto para aracılığıyla geri ödendiği belirtiliyor" ifadelerini kullandı.

DİJİTAL PLATFORMLARDA DENETİM ÇAĞRISI

Televizyon yayınlarının Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından denetlendiğini hatırlatan Kırık, dijital platformlardaki denetimlerin de güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kırık, "Televizyon kuruluşları RTÜK tarafından denetleniyor ancak dijital ortamda sanal medyayı yeterince denetleyen bir mekanizma bulunmuyor. Bu nedenle platformlar üzerinden insanların algıları yönlendirilebiliyor. Sanal hediyeler ve sanal eşyalar üzerinden ciddi miktarda para aklama olaylarının geçmişte de yaşandığını gördük. Bu tür faaliyetlerin günümüzde de sürdüğüne ilişkin iddialar bulunuyor" ifadelerini kullandı.