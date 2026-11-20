Bu yazıyı nasıl yazacağımı bilmiyorum. Birincisi, insanların midesini bulandırıp kusturmadan derdimi nasıl anlatacağım? İkincisi, eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmeden, kötünün reklamını yapmadan bu işin içinden nasıl çıkacağım? Üçüncüsü, 10 yaşında bir çocuk babası ve sağduyulu bir gazeteci olarak; ağzımı bozmadan, yayıncılık ilkelerini ihlal etmeden, sinirlerime hakim olarak, gerçek duygularımı nasıl ifade edeceğim?

Geçenlerde gazetecilik refleksiyle dünya hallerinden haberdar olmak için X (Eski Twitter) platformunda geziniyordum. Karşıma çok hafif şekilde flu hale getirilmiş ancak ne olup bittiği ayan beyan ortada olan bir görüntü çıktı. 10- 12 yaşlarında iki erkek çocuğunun en hafif tabiriyle "uygunsuz davranışları" fütursuzca sergileniyordu. Siz görüntüyü izlediğinizde rezil algoritma devreye girerek sizi daha beterlerine doğru yönlendiriyordu.

Özellikle X ve YouTube'un çoktandır denetimsiz bir fuhuş yuvasına evrildiğini, çocuklarımızı bu alçakça tehdide karşı en sert tedbirlerle savunmamız gerektiğini yazıp duruyorum. Ama ne yalan söyleyeyim, durumun bu denli vahim hale geldiğini fark etmemiştim.

Benim hâlâ midem bulanıyor. Sadece izlediğim korkunç görüntüler sebebiyle değil. Canım kızımın sanal medyada bir şekilde bu görüntülere muhatap olma ihtimali aklıma geldiği için...

Lütfen çaresiz bir babanın bu feryadına kulak verin ve tek bir gün dahi kaybetmeden bu lağım çukurlarını kapatın!