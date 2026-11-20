Çocukların odasındaki dijital tehlike büyüyor!
Küresel sosyal medya platformlarının kontrolsüz algoritmaları, çocukları ve gençleri en güvende hissettikleri kendi odalarında hedef alan organize bir istismar tuzağına dönüştü. Sabah Gazetesi yazarları Yüksel Aytuğ ve Tuba Kalçık, sosyal medya platformlarındaki denetimsiz içerikler ve karanlık algoritmaların çocukların güvenliğini ve ruh sağlığını doğrudan tehdit eden boyutunu kaleme aldı.
Sosyal medya platformlarında kontrolsüz şekilde yayılan zararlı içerikler ve kullanıcıları giderek daha tehlikeli paylaşımlara sürükleyen algoritmalar endişeleri artırıyor. Özellikle çocuklar ve gençler için büyüyen dijital tehdit, uluslararası araştırmalara da yansıdı. Ortaya çıkan veriler, sanal dünyadaki risklerin ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.
Sabah Gazetesi yazarları Yüksel Aytuğ ve Tuba Kalçık, sosyal medya platformlarının çocuklar ve gençler için ölümcül bir istismar tuzağına dönüşmesine köşelerinde sert tepki gösterdi.
İşte Yüksel Aytuğ'un "Dijital platformda rezillik dizboyu" başlıklı yazısından detaylar:
Bu yazıyı nasıl yazacağımı bilmiyorum.
Birincisi, insanların midesini bulandırıp kusturmadan derdimi nasıl anlatacağım?
İkincisi, eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmeden, kötünün reklamını yapmadan bu işin içinden nasıl çıkacağım?
Üçüncüsü, 10 yaşında bir çocuk babası ve sağduyulu bir gazeteci olarak; ağzımı bozmadan, yayıncılık ilkelerini ihlal etmeden, sinirlerime hakim olarak, gerçek duygularımı nasıl ifade edeceğim?
Geçenlerde gazetecilik refleksiyle dünya hallerinden haberdar olmak için X (Eski Twitter) platformunda geziniyordum. Karşıma çok hafif şekilde flu hale getirilmiş ancak ne olup bittiği ayan beyan ortada olan bir görüntü çıktı. 10- 12 yaşlarında iki erkek çocuğunun en hafif tabiriyle "uygunsuz davranışları" fütursuzca sergileniyordu. Siz görüntüyü izlediğinizde rezil algoritma devreye girerek sizi daha beterlerine doğru yönlendiriyordu.
Özellikle X ve YouTube'un çoktandır denetimsiz bir fuhuş yuvasına evrildiğini, çocuklarımızı bu alçakça tehdide karşı en sert tedbirlerle savunmamız gerektiğini yazıp duruyorum. Ama ne yalan söyleyeyim, durumun bu denli vahim hale geldiğini fark etmemiştim.
Benim hâlâ midem bulanıyor. Sadece izlediğim korkunç görüntüler sebebiyle değil. Canım kızımın sanal medyada bir şekilde bu görüntülere muhatap olma ihtimali aklıma geldiği için...
Lütfen çaresiz bir babanın bu feryadına kulak verin ve tek bir gün dahi kaybetmeden bu lağım çukurlarını kapatın!