HGS icra takiplerine ilişkin soruşturma başlatıldı. (ahaber.com.tr)

HGS İCRA TAKİPLERİNE SORUŞTURMA

Bakan Gürlek, icra mekanizmalarının hileli veya hukuka aykırı yöntemlerle haksız kazanç aracına dönüştürüldüğü yönündeki iddiaların soruşturma kapsamında incelendiğini bildirdi. Gürlek, haksız borçlandırma iddiaları, başlatılan icra takiplerinin hukuka uygunluğu ve suç teşkil edebilecek eylemlerin tüm yönleriyle araştırıldığını ifade etti.