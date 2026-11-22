HGS icra takiplerine soruşturma! Bakan Gürlek duyurdu
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kapsamında vatandaşlar hakkında başlatılan icra takiplerine ilişkin haksız kazanç iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını duyurdu. Gürlek, haksız borçlandırma iddiaları ve icra takiplerinin hukuka uygunluğunun tüm yönleriyle araştırıldığını belirtti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kapsamında vatandaşlar hakkında başlatılan icra takiplerine ilişkin iddia ve şikayetler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını açıkladı.
HGS İCRA TAKİPLERİNE SORUŞTURMA
Bakan Gürlek, icra mekanizmalarının hileli veya hukuka aykırı yöntemlerle haksız kazanç aracına dönüştürüldüğü yönündeki iddiaların soruşturma kapsamında incelendiğini bildirdi. Gürlek, haksız borçlandırma iddiaları, başlatılan icra takiplerinin hukuka uygunluğu ve suç teşkil edebilecek eylemlerin tüm yönleriyle araştırıldığını ifade etti.
"VATANDAŞLARIMIZ HAKSIZ BORÇ YÜKÜ ALTINDA BIRAKILAMAZ"
Hukuki süreçlerin kötüye kullanılmasına izin verilmeyeceğini vurgulayan Bakan Gürlek, "Hiç kimse, hukuki süreçleri ve icra mekanizmalarını kötüye kullanarak vatandaşlarımızı haksız borç yükü altında bırakamaz" ifadelerini kullandı. Gürlek, vatandaşların haklarının korunması, iddiaların aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi amacıyla soruşturmanın titizlikle sürdürüleceğini belirtti.