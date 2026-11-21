Gazze için kritik temas! MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul’da Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye başkanlığındaki üst düzey heyetle bir araya geldi. Görüşmede, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırıları, ateşkes ihlalleri, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller ve Gazze'deki ağırlaşan insani durum ele alındı. Türkiye'nin Filistin halkına desteği ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için yürütülen çalışmalar vurgulandı.