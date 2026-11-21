Gazze için kritik temas! MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul’da Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye başkanlığındaki üst düzey heyetle bir araya geldi. Görüşmede, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırıları, ateşkes ihlalleri, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller ve Gazze'deki ağırlaşan insani durum ele alındı. Türkiye'nin Filistin halkına desteği ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için yürütülen çalışmalar vurgulandı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın, İstanbul'da Hamas Siyasi Büro Başkanı Hayye başkanlığındaki üst düzey heyetle görüşme yaptı.
ATEŞKES İHLALLERİ ELE ALINDI
Söz konusu görüşmede, İsrail'in Gazze'de ve Batı Şeria'da artan saldırıları, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller ve son dönemde İsrail ordusunun Sarı Hat'ı ihlal eden yeni askeri operasyonuyla gerçekleşen ateşkes ihlalleri ele alındı.
ATILABİLECEK OLASI ADIMLAR GÖRÜŞÜLDÜ
İsrail'in yerleşimci terörü ve Filistinlileri göçe zorlamayı içeren uygulamaları, yine İsrail ihlalleri sebebiyle yarım kalan Barış Planı ve Gazze ateşkesinin uygulanması hususunda atılabilecek olası adımlar da görüşüldü.
İNSANİ DURUM ELE ALINDI
Diğer taraftan Gazze'de kış şartları sebebiyle giderek ağırlaşan insani duruma dikkati çekildi.
TÜRKİYE'DEN FİLİSTİN'E DESTEK
MİT Başkanı Kalın, Türkiye'nin Filistin'e ve Filistin halkına olan desteğini yineledi.
Görüşmede, Türkiye'nin Gazze'ye insani yardım ulaştırılması adına diğer arabulucular ve ortaklarla yürütülen çalışmaları vurgulandı.