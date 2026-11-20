20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Gazze'de masum çocukların yaşam hakkı ellerinden alınıyor. Dün Ukraynalı çocuklar için ayağa kalkan Batı, İsrail'in kanlı katliamına karşı üç maymunu oynuyor. Dil, ten rengi ve coğrafya farklı olsa da gözyaşlarının rengi aynı akıyor; Gazze'de çocuklarla birlikte insanlık da ölüyor.

Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Dünyada çocukların geleceği konuşulurken, Gazze'de çocukların en temel hakkı olan "yaşam hakkı" ellerinden alınıyor. İsrail'in Ortadoğu'nun kalbine sapladığı hançer kan akıtmaya devam ederken, en ağır bedeli yine çocuklar ödüyor. A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, "Gazze'de Çocuk Olmak" gerçeğini ele alırken; gözyaşlarının renginin aynı olduğu Ukrayna ve Gazze arasındaki Batı çifte standardı bir kez daha gözler önüne serildi. DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ'NDE GAZZE DRAMI KELİMELERİN ANLAMINI YİTİRDİĞİ ANLAR: SAVAŞTA ÇOCUKLAR ECELİYLE ÖLMÜYOR Kelimelerin anlamını yitirdiği anlar olur bazen... Cümleler boğazda düğümlenir, insan yutamaz; cam kırıkları gibi keser, acıtır insanın boğazını, yutkunamaz. Ölümü anlatmak, ölüme tanık olmak ve gözyaşlarını özne ile yüklem arasına sıkıştırmak zordur. Hele ki ölen, yitip giden bir çocuksa, bir evlatsa bu acı çok daha derinleşir. Ve en acı gerçek ise savaşta çocukların eceliyle ölmediğidir. Savaş en çok da çocukları vurur.

TEN RENGİ FARKLI OLSA DA GÖZYAŞLARI AYNI AKAR Bir yanda savaşın tam ortasındaki Ukrayna'da sarışın, mavi gözlü çocuklar; diğer yanda Gazze'de esmer tenli, zeytin gözlü çocuklar bulunuyor. Konuşulan dil, tenlerinin rengi ve coğrafya farklı olsa da çocukların gözyaşlarının rengi aynı akıyor. Gazze'de daha adı bile konmamış el kadar bebekler, bir parça toprak uğruna kundağa bile sarılmadan bombalarla toprağa sarılıyor. Savaş ortasında çocuk olmak; yaşadığın şehri, oyunlarını ve hayallerini, kısacası her şeyini kaybetmek anlamına geliyor. Savaşta hayaller, hayatlar ve umutlar yarım kalıyor. Savaş; yıkım, yokluk ve yarınsızlık demekken, çocuk yarın, gelecek ve umut demek oluyor.