"İKİ DEĞİL, YİRMİ İKİ TANE DAVA AÇMAZSAN HATIRIM KALIR" Özgür Özel'in kendisine ikinci tazminat davasını açtığını belirten İnan, teşkilat toplantılarında yaptığı açıklamaların ardından avukatlarına tebligatlar geldiğini söyledi. Özel'in dava açma hakkına saygı duyduğunu ifade eden İnan, buna rağmen geri adım atmayacağını vurguladı. İnan, "Ben ne zaman sizinle buluşup Özgür Özel'in bu gerçeklerini açıklasam, ertesi gün avukatlarımıza bir tebligat geliyor; bana ikinci tazminat davasını açmış. Özgür Özel'in dava açma hakkına saygımız var ama buradan söylüyorum: İki değil, yirmi iki tane dava açmazsan hatırım kalır. Senin davalarından korkup bir milim geri adım atarsak namerdiz." dedi. Özel'in Türk yargısına yönelik açıklamalarıyla kendisine karşı mahkemeye başvurması arasında çelişki bulunduğunu savunan İnan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sabahtan akşama kadar Türk yargısına hakaret edip bizim her sözümüzden sonra koşa koşa adliye koridorlarına sığınmasındaki iki yüzlülüğü de milletimizin takdirine bırakıyorum. Konak'ta söylediğim ve davaya konu ettiği sözleri tek harfini değiştirmeden buradan yüzüne çarpıyorum: Özgür Özel, İzmir'den uzak dur. Manisa'dan ve Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübünden uzak dur. O kirli ilişkilerine Manisa'yı alet etme." İnan, Özel'i dava açmak yerine gündeme getirdiği iddialara yanıt vermeye çağırdı.

Ümit Özlale ÜMİT ÖZLALE'YE SERT ELEŞTİRİ: AK PARTİ'YE GEÇMEK İÇİN GÖRÜŞTÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ Ümit Özlale'ye yönelik eleştirilerinde de sert ifadeler kullanan İnan, Özgür Özel'in İzmir'den bir milletvekilini kendisine "mayın eşeği" olarak kullandığını öne sürdü. Özlale'yi kameralar karşısında gerçeğe aykırı açıklamalar yapmakla suçlayan İnan, geçmişteki açıklamalarının belgelerle çürütülmesinin ardından özel görüşmelerde özür dilemeye çalıştığını iddia etti. İnan, "Maalesef Özgür Özel, İzmir'den bir milletvekilini de kendisine mayın eşeği olarak kullanıyor! O da kullanılmaya dünden razı; yeter ki ona şöhret olsun, mikrofon olsun, kamera olsun! Kameralar karşısında her gün yeni bir yalan uydurmaktan adeta keyif alıyor. Biliyorsunuz, bunun tıp literatüründe de bir karşılığı var; patolojik olarak böyle hastalıklı şekilde yalan söyleyenlere 'mitomani' deniyor! Kapıdan kapıya parti değiştirmekten zaten siyasi itibarı kalmamıştı, şimdi ağzından çıkan sözün de zerre kıymeti kalmadı." ifadelerini kullandı. Özlale'ye sözlerinin arkasında durması çağrısında bulunan İnan, yaklaşık bir buçuk yıl önce AK Parti'ye katılmak amacıyla kendisiyle görüştüğünü ileri sürdü. Bu görüşmelerde Özlale'nin çalışmalarını başarılı bulduğunu söylediğini, içinde bulunduğu siyasi ortamdan ve bazı ilişkilerden rahatsızlığını dile getirdiğini iddia etti. Özlale'nin daha sonra sosyal medyada kullandığı ifadelere tepki gösteren İnan, "Ne oldu da dün yüzüme karşı takdir ettiğin, başarısını övdüğün bir siyasetçiye bugün sosyal medyadan 'Sen daha doğmamışken' diye başlayan üstenci tweetler atmaya başladın?" diye konuştu. İzmir'in kendisini ve kent için yaptığı çalışmaları yakından bildiğini belirten İnan, Özlale'ye geçmişteki görüşmeleri inkâr etmemesi çağrısında bulundu. Özgür Özel'in elinde bilgi veya belge bulunuyorsa doğrudan kendisinin konuşması gerektiğini söyleyen İnan, iddiasını şu sözlerle dile getirdi: "Bugün çıktığın noktada hafızanı tazelemekte fayda var. Bundan yaklaşık bir buçuk sene önce AK Parti'ye katılmak için benimle hangi görüşmeleri yaptığını, masada neleri konuştuğumuzu ikimiz de çok iyi biliyoruz. O gün karşıma geçip bana, 'Sen bu şehir için çok değerlisin, geleceğin çok parlak, çalışmalarını çok güzel ve başarılı buluyorum.' diyordun. İçinde bulunduğun siyasi ortamdan dert yanıp, 'Benim bu kirli ilişkilerden, bu adamlardan haberim yoktu; nasıl bir çukurun içine düştüm bilmiyorum ama kendimi bu pisliklerden koruyacağım.' ifadelerini kullanıyordun."

FON MESAJI: 18 GÜNDE KANUN, YAKLAŞIK 161 MİLYAR LİRA ÖDEME Fon soruşturmasında yürütülen çalışmalara ilişkin rakamları paylaşan İnan, devletin denetim kurumlarının sorunu tespit etmesinin ardından savcılığın harekete geçtiğini söyledi. İnan'ın açıklamasına göre, 119 fonda 445 bine yakın yatırımcıya toplam yaklaşık 161 milyar liralık ödeme yapıldı. Bu tutarın 144,7 milyar lirası nakit, 16,2 milyar lirası ise varlıklarla karşılandı. 371 bin 21 yatırımcı parasının tamamını alırken olağanüstü tasfiye kapsamındaki 337 bini aşkın vatandaş da hakkına kavuştu. Kalan ödemeler ve yurt dışına kaçırılmaya çalışılan varlıklar için takibin sürdüğü belirtildi. Paraların geri ödenmesinin soruşturmayı sona erdirmediğini vurgulayan İnan, ihmali, kusuru veya kastı bulunan herkes hakkında işlem yürütüldüğünü ifade etti. İnan, soruşturmada 500 şüphelinin bulunduğunu, 136 kişinin tutuklandığını, 285 kişiye adli kontrol uygulandığını, 417 kişi ve 149 kurumun mal varlıklarına el konulduğunu açıkladı. Başkan Erdoğan'ın doğrudan talimatıyla Devlet Denetleme Kurulunun, denetim yapan kurumlar dâhil olmak üzere inceleme yürüttüğünü de belirtti. İnan, "Gelin rakamlarla, devlet ciddiyetiyle açık açık konuşalım! Milletimizin alın terine göz diken fon şeytanlarıyla mücadele edeceğiz dedik ve anında gereğini yaptık! Sorunu önce bizim devletimizin denetim kurumları tespit etti, savcılık anında harekete geçti, vatandaşın tek kuruşu yanmasın diye Meclisimizden 18 günde kanun çıkardık! Tam 445 bine yakın yatırımcıya, 119 fonda toplam yaklaşık 161 milyar lira ödeme yapıldı! Bunun 144,7 milyar lirası doğrudan nakit ödendi, 16,2 milyar lirası varlıklarla karşılandı. 371 bin 21 yatırımcı parasının tamamını aldı, olağanüstü tasfiyedeki 337 bini aşkın vatandaşımız hakkına kavuştu; kalanlar ve yurt dışına kaçırılmaya çalışılan varlıklar için de nefes aldırmadan iz sürüyoruz." dedi. Soruşturmanın devam ettiğini belirten İnan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Üstelik paranın geri ödenmesiyle bu dosya kapanmıyor! İhmali, kusuru veya kastı olan hiç kimseye en küçük bir gevşeme gösterilmiyor. 'Eski bakanmış, bakan yardımcısıymış, milletvekiliymiş, bürokratmış' diye kimsenin gözünün yaşına bakılmadı, hepsi hakkında işlem başlatıldı! 500 şüphelinin bulunduğu soruşturmada 136 kişi tutuklandı, 285 kişiye adli kontrol uygulandı, 417 kişi ve 149 kurumun mal varlıklarına el konuldu. Cumhurbaşkanımızın doğrudan talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu, denetim yapan kurumlar dâhil her yeri inceliyor! Çünkü bizim kitabımızda hiçbir makam milletin hakkından büyük değildir. Milletin ekmeğine kim el uzatmışsa hesabını burnundan fitil fitil getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz."