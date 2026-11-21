"İKİ DEĞİL, YİRMİ İKİ TANE DAVA AÇMAZSAN HATIRIM KALIR"
Özgür Özel'in kendisine ikinci tazminat davasını açtığını belirten İnan, teşkilat toplantılarında yaptığı açıklamaların ardından avukatlarına tebligatlar geldiğini söyledi. Özel'in dava açma hakkına saygı duyduğunu ifade eden İnan, buna rağmen geri adım atmayacağını vurguladı.
İnan, "Ben ne zaman sizinle buluşup Özgür Özel'in bu gerçeklerini açıklasam, ertesi gün avukatlarımıza bir tebligat geliyor; bana ikinci tazminat davasını açmış. Özgür Özel'in dava açma hakkına saygımız var ama buradan söylüyorum: İki değil, yirmi iki tane dava açmazsan hatırım kalır. Senin davalarından korkup bir milim geri adım atarsak namerdiz." dedi.
Özel'in Türk yargısına yönelik açıklamalarıyla kendisine karşı mahkemeye başvurması arasında çelişki bulunduğunu savunan İnan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sabahtan akşama kadar Türk yargısına hakaret edip bizim her sözümüzden sonra koşa koşa adliye koridorlarına sığınmasındaki iki yüzlülüğü de milletimizin takdirine bırakıyorum. Konak'ta söylediğim ve davaya konu ettiği sözleri tek harfini değiştirmeden buradan yüzüne çarpıyorum: Özgür Özel, İzmir'den uzak dur. Manisa'dan ve Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübünden uzak dur. O kirli ilişkilerine Manisa'yı alet etme."
İnan, Özel'i dava açmak yerine gündeme getirdiği iddialara yanıt vermeye çağırdı.
Ümit Özlale
ÜMİT ÖZLALE'YE SERT ELEŞTİRİ: AK PARTİ'YE GEÇMEK İÇİN GÖRÜŞTÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ
Ümit Özlale'ye yönelik eleştirilerinde de sert ifadeler kullanan İnan, Özgür Özel'in İzmir'den bir milletvekilini kendisine "mayın eşeği" olarak kullandığını öne sürdü. Özlale'yi kameralar karşısında gerçeğe aykırı açıklamalar yapmakla suçlayan İnan, geçmişteki açıklamalarının belgelerle çürütülmesinin ardından özel görüşmelerde özür dilemeye çalıştığını iddia etti.
İnan, "Maalesef Özgür Özel, İzmir'den bir milletvekilini de kendisine mayın eşeği olarak kullanıyor! O da kullanılmaya dünden razı; yeter ki ona şöhret olsun, mikrofon olsun, kamera olsun! Kameralar karşısında her gün yeni bir yalan uydurmaktan adeta keyif alıyor. Biliyorsunuz, bunun tıp literatüründe de bir karşılığı var; patolojik olarak böyle hastalıklı şekilde yalan söyleyenlere 'mitomani' deniyor! Kapıdan kapıya parti değiştirmekten zaten siyasi itibarı kalmamıştı, şimdi ağzından çıkan sözün de zerre kıymeti kalmadı." ifadelerini kullandı.
Özlale'ye sözlerinin arkasında durması çağrısında bulunan İnan, yaklaşık bir buçuk yıl önce AK Parti'ye katılmak amacıyla kendisiyle görüştüğünü ileri sürdü. Bu görüşmelerde Özlale'nin çalışmalarını başarılı bulduğunu söylediğini, içinde bulunduğu siyasi ortamdan ve bazı ilişkilerden rahatsızlığını dile getirdiğini iddia etti.
Özlale'nin daha sonra sosyal medyada kullandığı ifadelere tepki gösteren İnan, "Ne oldu da dün yüzüme karşı takdir ettiğin, başarısını övdüğün bir siyasetçiye bugün sosyal medyadan 'Sen daha doğmamışken' diye başlayan üstenci tweetler atmaya başladın?" diye konuştu.
İzmir'in kendisini ve kent için yaptığı çalışmaları yakından bildiğini belirten İnan, Özlale'ye geçmişteki görüşmeleri inkâr etmemesi çağrısında bulundu. Özgür Özel'in elinde bilgi veya belge bulunuyorsa doğrudan kendisinin konuşması gerektiğini söyleyen İnan, iddiasını şu sözlerle dile getirdi:
"Bugün çıktığın noktada hafızanı tazelemekte fayda var. Bundan yaklaşık bir buçuk sene önce AK Parti'ye katılmak için benimle hangi görüşmeleri yaptığını, masada neleri konuştuğumuzu ikimiz de çok iyi biliyoruz. O gün karşıma geçip bana, 'Sen bu şehir için çok değerlisin, geleceğin çok parlak, çalışmalarını çok güzel ve başarılı buluyorum.' diyordun. İçinde bulunduğun siyasi ortamdan dert yanıp, 'Benim bu kirli ilişkilerden, bu adamlardan haberim yoktu; nasıl bir çukurun içine düştüm bilmiyorum ama kendimi bu pisliklerden koruyacağım.' ifadelerini kullanıyordun."
FON MESAJI: 18 GÜNDE KANUN, YAKLAŞIK 161 MİLYAR LİRA ÖDEME
Fon soruşturmasında yürütülen çalışmalara ilişkin rakamları paylaşan İnan, devletin denetim kurumlarının sorunu tespit etmesinin ardından savcılığın harekete geçtiğini söyledi.
İnan'ın açıklamasına göre, 119 fonda 445 bine yakın yatırımcıya toplam yaklaşık 161 milyar liralık ödeme yapıldı. Bu tutarın 144,7 milyar lirası nakit, 16,2 milyar lirası ise varlıklarla karşılandı. 371 bin 21 yatırımcı parasının tamamını alırken olağanüstü tasfiye kapsamındaki 337 bini aşkın vatandaş da hakkına kavuştu. Kalan ödemeler ve yurt dışına kaçırılmaya çalışılan varlıklar için takibin sürdüğü belirtildi.
Paraların geri ödenmesinin soruşturmayı sona erdirmediğini vurgulayan İnan, ihmali, kusuru veya kastı bulunan herkes hakkında işlem yürütüldüğünü ifade etti. İnan, soruşturmada 500 şüphelinin bulunduğunu, 136 kişinin tutuklandığını, 285 kişiye adli kontrol uygulandığını, 417 kişi ve 149 kurumun mal varlıklarına el konulduğunu açıkladı. Başkan Erdoğan'ın doğrudan talimatıyla Devlet Denetleme Kurulunun, denetim yapan kurumlar dâhil olmak üzere inceleme yürüttüğünü de belirtti.
İnan, "Gelin rakamlarla, devlet ciddiyetiyle açık açık konuşalım! Milletimizin alın terine göz diken fon şeytanlarıyla mücadele edeceğiz dedik ve anında gereğini yaptık! Sorunu önce bizim devletimizin denetim kurumları tespit etti, savcılık anında harekete geçti, vatandaşın tek kuruşu yanmasın diye Meclisimizden 18 günde kanun çıkardık! Tam 445 bine yakın yatırımcıya, 119 fonda toplam yaklaşık 161 milyar lira ödeme yapıldı! Bunun 144,7 milyar lirası doğrudan nakit ödendi, 16,2 milyar lirası varlıklarla karşılandı. 371 bin 21 yatırımcı parasının tamamını aldı, olağanüstü tasfiyedeki 337 bini aşkın vatandaşımız hakkına kavuştu; kalanlar ve yurt dışına kaçırılmaya çalışılan varlıklar için de nefes aldırmadan iz sürüyoruz." dedi.
Soruşturmanın devam ettiğini belirten İnan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Üstelik paranın geri ödenmesiyle bu dosya kapanmıyor! İhmali, kusuru veya kastı olan hiç kimseye en küçük bir gevşeme gösterilmiyor. 'Eski bakanmış, bakan yardımcısıymış, milletvekiliymiş, bürokratmış' diye kimsenin gözünün yaşına bakılmadı, hepsi hakkında işlem başlatıldı! 500 şüphelinin bulunduğu soruşturmada 136 kişi tutuklandı, 285 kişiye adli kontrol uygulandı, 417 kişi ve 149 kurumun mal varlıklarına el konuldu. Cumhurbaşkanımızın doğrudan talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu, denetim yapan kurumlar dâhil her yeri inceliyor! Çünkü bizim kitabımızda hiçbir makam milletin hakkından büyük değildir. Milletin ekmeğine kim el uzatmışsa hesabını burnundan fitil fitil getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz."
"BİRİLERİ ÖZGÜR ÖZEL'İ FENA KEKLEMİŞ"
Fon soruşturmasında atılan adımlar üzerinden AK Parti ile Özgür Özel'in tutumunu karşılaştıran İnan, kendi partilerinin milletin hakkına el uzatanları yargı önüne çıkardığını, muhalefetin ise yolsuzlukla suçlanan isimleri koruduğunu savundu.
Özel'in AK Parti'nin kendilerine verdiği taahhütleri yerine getirmediği yönündeki açıklamalarına tepki gösteren İnan, partisinin yalnızca Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açık iradesi ve kurumsal kararları doğrultusunda hareket ettiğini vurguladı.
İnan, "YP Genel Başkanı Özgür Özel çıkmış, 'AK Parti sözünde durmadı, bize verdiği taahhütleri yerine getirmedi.' diyerek mızmızlanıyor! Buradan, Karşıyaka Meydanı'ndan kendisine açıkça sesleniyorum: Özgür Özel! Sen kimden söz aldın, kiminle hangi köşede ne fısıldaştın bilmiyorum ama belli ki birileri seni fena işletmiş, fena keklemiş." dedi.
AK Parti'nin kapalı kapılar ardında pazarlık yapmadığını belirten İnan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şunu kulağına küpe yap; bu sözüm de hem sana hem de içeride veya dışarıda üzerine alınması gereken herkese gitsin: AK Parti kapalı kapılar ardında pazarlık yapmaz. AK Parti karanlık kulislerde, tenha odalarda hiç kimseye gizli taahhüt vermez! AK Parti ne konuşacaksa açıkta, aydınlıkta, doğrudan milletin gözünün önünde ve sadece Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açık iradesiyle konuşur! Liderimizin ve partimizin kurumsal iradesi dışında sana kim ne vaat ettiyse git hesabını seni kekleyen o dostlarından sor; AK Parti teşkilatlarının sana da kimseye de verilmiş gizli bir sözü yoktur."
RÜŞVET İDDİALARI VE "PİYON" TEPKİSİ
Özgür Özel'in Özkan Yalım, Muhittin Böcek ve ekip arkadaşlarından rüşvet aldığı iddiasını gündeme getiren İnan, Özel'den bu suçlamalara yanıt vermesini istedi. Özel'i CHP'nin geçmişine zarar vermekle suçlayan İnan, mevcut CHP Genel Başkanı'nın arınma çağrısının Özel'in dönemine yönelik olduğunu savundu.
İnan, "Şimdi tabelalarına 'Yeni Parti' yazmışlar ama icraatlarına bakınca altından sadece 'Yeni Yalanlar ve Yeni Vurgunlar Partisi' çıkıyor! Yalanın ambalajını değiştirmekle yenilenilmez!" ifadelerini kullandı.
İstanbul'un kaynaklarının kullanımına yönelik iddialar karşısında CHP içinden yeterli tepki gösterilmediğini savunan İnan, Özel ve yakın ekibine ilişkin rüşvet, hırsızlık ve mali skandal fezlekeleri bulunduğunu ileri sürdü.
CHP'nin 38. Kurultayı sürecinde delegelere para dağıtıldığı, belediye başkanlarının ifadelerine milyonluk transferlerin yansıdığı, Uşak, Antalya, Çankaya ve İzmir çevresindeki belediyelerle ilgili adaylık borsası ve zincirleme rüşvet iddialarının bulunduğu yönündeki iddialara dikkat çeken İnan; para kuleleri görüntüleri, operasyon öncesinde Florya'daki konutta yapılan toplantılar, avukatların evlerine götürülen çantalar ve Meclis amblemli çantalar ile çakarlı araçlarla taşındığını ileri sürdüğü milyarlık ihale ve rüşvet paralarına ilişkin itirafçı ifadelerine de yanıt istedi.
Fon tartışmalarında kamuoyunun yönlendirilmeye çalışıldığını ve Özgür Özel ile ekibinin fon soruşturmasında sorumluluğu bulunan çevrelerin çıkarlarına hizmet ettiğini öne süren İnan, "Dün Silivri'dekilerin siyasi piyonuydu; bugün ise adres değiştirdi, fon şeytanlarının piyonu haline geldi." dedi.
Özel'in Ümit Özlale, Ali Mahir Başarır, Zeynel Emre ve Murat Emir'i tartışmalarda paravan olarak kullandığını savunan İnan, bilgi sızdırma ve eleştiri adı altında hedef şaşırtılmaya çalışıldığını belirtti. Söz konusu isimlere açıklamalarının kimin işine yaradığını sorgulama çağrısında bulundu.
Kamuoyuna sunulan sekiz dosyanın tamamının asılsız çıktığını ileri süren İnan, Muhittin Böcek, Özkan Yalım ve Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialara neden yanıt verilmediğini sorarak muhalefetin önce kendi içindeki iddiaları açıklaması gerektiğini söyledi.
CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI'YA DESTEK: AYRIMCILIĞA TEPKİ
AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın Çeşme Projesi çalışmalarına ilişkin açıklamalarını gündeme getiren İnan, ismini vermediği bir akademisyenin Çankırı'yı Mardinli olması üzerinden hedef aldığını öne sürdü.
Söz konusu kişiye atfettiği "Sen Mardinlisin, karışamazsın, git midye sat." sözlerini ayrımcılık ve nefret söylemi olarak nitelendiren İnan, Mardinli vatandaşları hedef alan ve midyecilik yapanların emeğini küçümseyen bu tutuma tepki gösterdi.
İnan, "Sen Mardinli hemşehrilerimizin kesip attığı tırnak bile olamazsın." ifadelerini kullandı.
Açıklamaya tepki gösteren İzmir milletvekillerine ve belediye başkanlarına teşekkür eden İnan, "Midyeci kardeşlerimizin alın teri senden on kat daha fazla İzmir ruhunu temsil ediyor! Bu güzel şehir senin seçkinci faşizmine asla teslim olmayacak." dedi.
İZMİR YATIRIMLARI VE KARŞIYAKA VURGUSU
İzmir'e yönelik hizmet çalışmalarını sürdüreceklerini belirten İnan, Çeşme Projesi, Karşıyaka Stadyumu ve İkinci Çevre Yolu için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
İnan, "Çeşme Projesi için de çalışacağız, Karşıyaka Stadyumu için de çalışacağız, İkinci Çevre Yolu için de gece gündüz çalışacağız, siz de bizi izleyeceksiniz!" ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediyesi AK Parti'de değilken kente kazandırılan Kuzey Ege Otoyolu, Bayraklı Şehir Hastanesi ve İzmir-İstanbul Otoyolu yatırımlarını hatırlatan İnan, "Bizim İzmir'le bağımız sandıkta başlayıp sandıkta biten bir pazarlık bağı değil; bir gönül bağı, bir hizmet sevdasıdır!" dedi.
İzmir'de yeni bir siyasi dönemin başladığını belirten İnan, kentin geleceğini eser, hizmet ve millet iradesinin belirleyeceğini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve teşkilatlarla İzmir'e hizmet etmek için güçlerini birleştirdiklerini ifade etti.
Karşıyaka Vali Erol Çakır Lisesi mezunu olduğunu ve gençliğinin ilçenin sokaklarında geçtiğini anlatan İnan, mezun olduğu okulun deprem riski nedeniyle yıkıldığını ve yerine Adnan Menderes Anadolu Lisesinin yapıldığını belirtti.
İnan, "Biz laf üretmeyiz, eser üretiriz! İşte bizim Karşıyaka sevdamız budur!" sözleriyle konuşmasını sürdürdü.
EKONOMİ, EMEKLİ VE GENÇLİK MESAJLARI
Gündemdeki tartışmaların hizmet ve ekonomi çalışmalarından uzaklaşmalarına neden olmayacağını belirten İnan, AK Parti'nin ikinci çeyrek asrına yönelik çalışma kararlılığını dile getirdi.
Emeklilerin son üç-dört yılda yaşadığı sıkıntılara kalıcı çözümler üretmeyi amaçlayan çalışmanın genel hatlarının kamuoyuyla paylaşıldığını belirten İnan, İŞKUR Gençlik Programı kontenjanının 150 bine yükseltildiğini ve gençlere yönelik GÜÇ Programı çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.
Esnaf, KOBİ'ler ve iş dünyasının kredi konusunda yaşadığı sorunlarda rahatlama sağlandığını ifade eden İnan, piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda yeni adımların da atılacağını kaydetti.