DETAYLAR A HABER'DE Olayla ilgili bilgileri paylaşan A Haber muhabiri Meral Dağlılar, "Güngören'de Merkez Mahallesi'nde gerçekleşen bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucunda bir işçinin toprak altında kaldığı bilgisi haber merkezlerimize bir önceki bültende düşmüştü. Bizler de A Haber ekipleri olarak şu anda bölgeye intikal etmeye çalışıyoruz. Beraberinde de işçinin kurtarıldığı bilgisi geldi" sözleriyle aktardı.

(Foto: DHA)

İhbarın hemen ardından bölgeye ekiplerin sevk edildiğini ve yürütülen kazı çalışmaları sonucunda göçük altında kalan 52 yaşındaki Mustafa Sekmen'in kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını bildiren Dağlılar, "Güngören'de bulunan inşaatın temel kazısı sırasında bir göçük meydana geliyor ve enkaz altında da bir işçinin kaldığı bilgisi ihbar edilmişti. İhbarın ardından hemen olay yerine ekipler sevk edildi ve beraberinde de kazı çalışmaları yapılmıştı. Bu çalışmalar esnasında da işçinin çıkarıldığını tekrardan hatırlatmış olalım" ifadelerini kullandı.



İtfaiye ekipleri ile inşaatta görevli ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ve nöbetinin devam ettiğini bildiren Dağlılar, "Şu an itfaiye ekiplerinin ve beraberinde de inşaatta bulunan ekiplerin çalışmalarının hala sürdüğünü de yeniden söyleyebiliriz. İşçinin sağlık durumuyla alakalı net bir bilgi henüz yok ama kısa süre içerisinde elbette ki çıkarılmış olması da oldukça iyi bir haber olduğunu da belirtmiş olalım" sözleriyle aktardı.

GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİDEN ACI HABER

Güngören'de göçük altından kurtarılan işçiden acı haber geldi. Bu kapsamda 52 yaşındaki Mustafa Sekmen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.