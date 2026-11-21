Güngören’de toprak kayması! Göçük altında kalan işçiden acı haber: Hastanede hayatını kaybetti
İstanbul Güngören’de temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 52 yaşındaki işçi Mustafa Sekmen, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Sekmen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Merkez Mahallesi Geyik Sokak'taki inşaatta temel çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması meydana geldi. Bu sırada işçilerden biri toprak altında kaldı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
52 YAŞINDAKİ İŞÇİ ÇIKARILDI
Ekiplerin çalışması sonucu 52 yaşındaki Mustafa Sekmen toprak altından çıkarıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Bilinci kapalı olduğu belirlenen Sekmen, ambulansla Bağcılar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
DETAYLAR A HABER'DE
Olayla ilgili bilgileri paylaşan A Haber muhabiri Meral Dağlılar, "Güngören'de Merkez Mahallesi'nde gerçekleşen bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucunda bir işçinin toprak altında kaldığı bilgisi haber merkezlerimize bir önceki bültende düşmüştü. Bizler de A Haber ekipleri olarak şu anda bölgeye intikal etmeye çalışıyoruz. Beraberinde de işçinin kurtarıldığı bilgisi geldi" sözleriyle aktardı.
İhbarın hemen ardından bölgeye ekiplerin sevk edildiğini ve yürütülen kazı çalışmaları sonucunda göçük altında kalan 52 yaşındaki Mustafa Sekmen'in kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını bildiren Dağlılar, "Güngören'de bulunan inşaatın temel kazısı sırasında bir göçük meydana geliyor ve enkaz altında da bir işçinin kaldığı bilgisi ihbar edilmişti. İhbarın ardından hemen olay yerine ekipler sevk edildi ve beraberinde de kazı çalışmaları yapılmıştı. Bu çalışmalar esnasında da işçinin çıkarıldığını tekrardan hatırlatmış olalım" ifadelerini kullandı.
İtfaiye ekipleri ile inşaatta görevli ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ve nöbetinin devam ettiğini bildiren Dağlılar, "Şu an itfaiye ekiplerinin ve beraberinde de inşaatta bulunan ekiplerin çalışmalarının hala sürdüğünü de yeniden söyleyebiliriz. İşçinin sağlık durumuyla alakalı net bir bilgi henüz yok ama kısa süre içerisinde elbette ki çıkarılmış olması da oldukça iyi bir haber olduğunu da belirtmiş olalım" sözleriyle aktardı.
GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİDEN ACI HABER
Güngören'de göçük altından kurtarılan işçiden acı haber geldi. Bu kapsamda 52 yaşındaki Mustafa Sekmen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.