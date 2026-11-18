İnsanlığın kanayan yarası Gazze! Sokaktan İsrail'in zulmüne sert tepki: "Artık insan olmaktan utanıyoruz!"
Gazze'de yıkılan evler, bombalanan hastaneler ve sular altında kalan çadırlar vicdanları sızlatıyor. A Haber ekibinden Meral Dağlılar ve Ege Ural sokağa çıkarak vatandaşlara bu insanlık dramı karşısında neler hissettiklerini sordu. A Haber ekibine konuşan vatandaşlar, "Gazzeliler yalnız değil, o evlatlar bizim evlatlarımız" sözleriyle Filistin halkına destek mesajı verdi.
Gazze'de yaşanan insanlık dramı, yalnızca bölgeyi değil, vicdan sahibi herkesi derinden etkiliyor. Yıkılan evler, bombalanan hastaneler, eğitimden mahrum bırakılan çocuklar ve sular altında kalan çadırlar yürekleri dağlarken, Filistin'de yalnızca binalar değil hayatlar da enkaza dönüşüyor.
Peki, vatandaşlar bu yaşananlara nasıl bakıyor? Gazze için ne düşünüyor, ne hissediyorlar? Ekibimizden Meral Dağlılar ve Ege Ural sokağa çıktı ve bu sorulara yanıt aradı.
"İNSAN OLMAKTAN İNSAN UTANIYOR"
Mikrofon uzatılan vatandaşlar, Gazze'de yaşananların insanlık adına kabul edilemez boyutlara ulaştığını dile getirdi. Görüntüler karşısında hissettiklerini paylaşan genç bir kadın, "İnsanlığın geldiği son nokta diyebiliriz aslında. Çünkü bunu sadece Filistin'de değil, diğer başka bir yerlerde de görsek tavrımız aynı olur, aynı şekilde" ifadelerini kullandı. Yaşananlara artık dayanamadığını belirten bir başka vatandaş, "Ufak bir yağmur yağsa burada zorlanıyoruz. Ama yani bunlar, ben artık izlemekten sıkıldım. Yani açmıyorum da şu an, son görüntüleri de izlemedim. Çünkü artık vicdanın son noktası" sözleriyle aktardı.
Bireysel olarak ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade eden bir diğer vatandaş ise, "Tabii ki biz de acılar içerisindeyiz, tepkilerimizi gösteriyoruz. Gerekli yerlerde destek vermeye çalışıyoruz ama biz bir vatandaş olarak ne kadar boykotları uygulamaya çalışıyoruz ama bu kadar yani. Yapabileceğimiz bizim gücümüz bu kadar" şeklinde konuştu. Dünya genelindeki adaletsizliğe dikkat çeken bir vatandaş da, "Bütün dünyada yaşananlar benim için onur kırıcı insanlık olarak. O kadar adaletsiz bir dünyada yaşıyoruz ki artık yani normal şartlarda her normal insanın utanması gereken bir şey. Artık insan olmaktan insan bazen utanabiliyor" ifadelerini kullandı.
"VİCDANI OLAN BUNLARI GÖRÜR"
Filistin'deki zulüm karşısında gözyaşlarını tutamayan vatandaşlar, yaşananlara bir an önce son verilmesi çağrısında bulundu. Duygularını dile getiren genç bir vatandaş, "Bir Türk olarak da Müslüman olarak da hepsini geçtim, insan olarak da zaten hiçbir şekilde ne yürek dayanıyor ne can dayanıyor" dedi. İzlediği görüntülerden derinden etkilendiğini belirten bir kadın vatandaş, "Çok üzülüyorum, izledikçe yani gözyaşlarımı tutamıyorum gerçekten. Hani bir son verilmesi lazım yani" sözleriyle aktardı.
Yaşlı bir vatandaş ise tepkisini, "Vicdanı olan, merhameti olan, Allah korkusu olan, dini imanı olan bunları göz önünde bulundurur. O kadar vicdanım sızlıyor ki, o kadar üzülüyorum ki inan Allah'a elimden bir şey gelmiyor. Ama bu yaşta deseler ki Filistin'de yer al, git İsrail'le savaş, vallahi seve seve giderim" ifadeleriyle dile getirdi.