İNSANLIĞIN KANAYAN YARASI FİLİSTİN Yaşananların vicdanlarda derin yaralar açtığını vurgulayan bir vatandaş, "İnsanın içi ürperiyor. Dua etmekten başka bir şey gelmiyor elimizden" dedi. Bir kadın vatandaş da duygularını, "Tabii ki vicdan azabı. Çok üzülüyoruz da ne diyeyim şimdi. Ne kadar da üzülsek, yerine koyuyorum desek de canlı yaşamayınca insanoğlu anlamıyor. Aslında görüyoruz, üzülüyoruz ve öyle kalıyor" sözleriyle aktardı. Çocuklarının Gazze için gösterdiği hassasiyete değinen bir baba ise, "Bahsediyorum çocuklarıma. Bununla ilgili kendileri de sadaka kutusu ve kutular biriktirip, paralar biriktirip, oyuncaklar gönderiyorlar" ifadelerini kullandı.

"GAZZELİLER YALNIZ DEĞİL BUNU BİLSİNLER" Filistinli çocukların ve annelerin yaşadığı acılara dikkat çeken bir anne, "Tabii ki çok üzücü bir durum çünkü bizler kendi çocuklarımızın geleceği için bir sürü mücadele verirken ki her adımımızı çocuklarımıza göre yön veriyoruz daha doğrusu. Onların geleceğinin elinden alınması tabii ki kötü bir durum. Tabii ki üzülüyoruz. Yani her anlamda, ciddi anlamda yani" derken, oradaki annelere yönelik mesajını da "Yani oradaki annelere şöyle, söylüyoruz sadece sözde mi kalıyor bilmiyorum. Yalnız değiller. Yalnız değiller yani. Bunu bilsinler" sözleriyle aktardı.

Kendisini Gazzeli babaların yerine koymakta zorlandığını ifade eden bir baba, "İnan ki düşünmek dahi istemiyorum. Gerçekten çok zor bir durum. Hani aklıma böyle bir senaryo getirsem işte ben kendi çocuklarımla böyle bir durumda zor durumda kalsak, böyle bir savaş ortamında evler yıkılmış, yani insanlar... bilmiyorum artık ya" ifadelerini kullandı.

"SAHİP OLDUKLARIMIZA ŞÜKRETMELİYİZ" Gazzelilerin sergilediği metanete vurgu yapan genç bir kadın, "Biz yaşasak kaldırabilir miyiz diye insan düşünüyor bazen. Yani altından kalkabilir miyiz? Çok büyük bir tevekkül var onlarda zaten" sözleriyle aktardı. Bir erkek vatandaş, "Bizim sahip olduğumuz hayattan herkes bir şekilde şikayet ediyor. Ama bu durumları gördükten sonra aslında insan yatıp kalkıp şükretmesi lazım" derken, bir kadın vatandaş da "İlk önce insan tabii ki de bulunduğu duruma çok şükrediyor" ifadelerini kullandı. İsrail'in saldırılarına tepki gösteren bir başka vatandaş, "Kendi çocuklarımız da var, onları yerine koymaya çalışıyoruz olmuyor. Allah tez zamanda inşallah İsrail'i yok etsin diyelim" şeklinde konuştu.