Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından başta Marmara Bölgesi olmak üzere yurdun birçok noktasında kuvvetli rüzgar ve yağış etkili oluyor. Saatteki hızı 85 kilometreye ulaşan "Koç Fırtınası" İstanbul'u vururken, kentte dev dalgalar oluştu ve deniz ile hava ulaşımında aksamalar meydana geldi. MGM, AKOM ve İstanbul Valiliği peş peşe uyarılarda bulunurken, yurt genelinde 32 il için sarı kodlu fırtına uyarısı verildi.

MEGAKENTTE "KOÇ FIRTINASI" ALARMI: SAHİLLERDE DEV DALGALAR

İstanbul güne henüz aydınlanmayan gökyüzü ve şiddetli fırtına uyarısıyla başladı. Dün özellikle öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren ve saatteki hızı 80-85 kilometreye ulaşan "Koç Fırtınası", gece saatlerinde de 60 kilometre hızlara ulaşarak etkisini sürdürdü. Maltepe sahilinden ve Tarihi Yarımada'dan gelen görüntülerde şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçların ve gemilerin sallandığı, kıyılarda dalgaların oluştuğu görüldü.

Üsküdar sahilinde ise metrelerce yükselen dev dalgalar kıyıya vurdu. Sahilde yürüyen vatandaşlar dalgaların kıyıya ulaşmasıyla ıslanırken, bazı kişiler Kız Kulesi manzarası eşliğinde oluşan dev dalgaları cep telefonlarıyla görüntüledi. İstanbul'da kısa süreli sağanak yağış görülse de bugün için hayatı olumsuz yönde etkileyecek yoğun bir yağış beklenmiyor; ancak yoğun ve şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Lodosun etkisiyle bugün İstanbul'da sıcaklıkların 20-22 dereceler civarında seyredeceği, lodosun etkisini kaybetmesiyle birlikte "lodosun gözü yaşlı" ifadesine paralel olarak özellikle yarından itibaren hafta sonuna giderken sıcaklıklarda geri çekilme ve yağış görüleceği aktarıldı.