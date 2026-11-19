Meteoroloji'den 32 ile sarı kodlu alarm: "Koç fırtınası" megakenti vurdu! Valilik ve AKOM saat verdi
İstanbul'da saatteki hızı 85 kilometreye ulaşan "Koç Fırtınası" sahillerde dev dalgalar oluşturdu, deniz ulaşımında seferler iptal edildi. MGM, AKOM ve Valilik peş peşe uyarılarda bulunurken, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 32 il için sarı kodlu fırtına alarmı verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından başta Marmara Bölgesi olmak üzere yurdun birçok noktasında kuvvetli rüzgar ve yağış etkili oluyor. Saatteki hızı 85 kilometreye ulaşan "Koç Fırtınası" İstanbul'u vururken, kentte dev dalgalar oluştu ve deniz ile hava ulaşımında aksamalar meydana geldi. MGM, AKOM ve İstanbul Valiliği peş peşe uyarılarda bulunurken, yurt genelinde 32 il için sarı kodlu fırtına uyarısı verildi.
MEGAKENTTE "KOÇ FIRTINASI" ALARMI: SAHİLLERDE DEV DALGALAR
İstanbul güne henüz aydınlanmayan gökyüzü ve şiddetli fırtına uyarısıyla başladı. Dün özellikle öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren ve saatteki hızı 80-85 kilometreye ulaşan "Koç Fırtınası", gece saatlerinde de 60 kilometre hızlara ulaşarak etkisini sürdürdü. Maltepe sahilinden ve Tarihi Yarımada'dan gelen görüntülerde şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçların ve gemilerin sallandığı, kıyılarda dalgaların oluştuğu görüldü.
Üsküdar sahilinde ise metrelerce yükselen dev dalgalar kıyıya vurdu. Sahilde yürüyen vatandaşlar dalgaların kıyıya ulaşmasıyla ıslanırken, bazı kişiler Kız Kulesi manzarası eşliğinde oluşan dev dalgaları cep telefonlarıyla görüntüledi. İstanbul'da kısa süreli sağanak yağış görülse de bugün için hayatı olumsuz yönde etkileyecek yoğun bir yağış beklenmiyor; ancak yoğun ve şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Lodosun etkisiyle bugün İstanbul'da sıcaklıkların 20-22 dereceler civarında seyredeceği, lodosun etkisini kaybetmesiyle birlikte "lodosun gözü yaşlı" ifadesine paralel olarak özellikle yarından itibaren hafta sonuna giderken sıcaklıklarda geri çekilme ve yağış görüleceği aktarıldı.
DENİZ VE HAVA ULAŞIMINDA AKSAMALAR: İSTANBUL-BURSA SEFERLERİ İPTAL
Şiddetli fırtına, megakentte ulaşımı da olumsuz etkiledi. Deniz ulaşımında olumsuz bir tablo oluşurken, İstanbul'da birçok deniz seferi iptal edildi. İstanbul-Bursa arasındaki deniz otobüsü seferlerinin de gün boyunca iptal edildiği bildirildi. Öte yandan hava ulaşımına ilişkin de aksamalar ve gecikmeler yaşandığına dair bilgiler geldi. Yetkililer, İstanbul'da yaşayanların bugün yola çıkarken çok daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.
32 İL İÇİN SARI KODLU FIRTINA UYARISI!
İstanbul'un da aralarında bulunduğu 12 il için yapılan sarı kodlu uyarının ardından bugün toplam 32 il için sarı kodlu fırtına uyarısı verilmiş durumda. Sarı kodlu uyarı verilen bölgeler ve iller şu şekilde sıralandı:
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Marmara Bölgesi: Çanakkale ve Balıkesir hariç bölgenin tamamı.
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Karadeniz Bölgesi: Düzce, Rize ve Artvin dışında tüm Karadeniz Bölgesi.
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Doğu ve Güneydoğu illeri: Tunceli, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Van ve Batman.
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Akdeniz illeri: Dün de aynı uyarının verildiği Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'da bugün de sarı kodlu uyarı devam ediyor.
VALİLİKTEN KRİTİK LODOS UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) ve İstanbul Valiliği'nden cuma akşamını da kapsayan uyarılar yapılmıştı. İstanbul Valiliği, bugün etkisini artırması ve perşembe öğle saatlerine kadar sürmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı yeni bir uyarı yayımlayarak, rüzgarın yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesinin tahmin edildiğini bildirdi. İstanbul Valiliği açıklamasında, "Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerini kullandı.