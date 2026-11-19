ABD'de televizyon ve sinema sektörünü krizin eşiğine getiren ekonomik sorunlar, Trump yönetimini harekete geçirdi. Türk dizilerinin kültürel ve ekonomik önemi ortadayken Türkiye'de de sektörün devlet desteğiyle korunması görüşü ağırlık kazanıyor.

ABD'de artan maliyetler, düşen reklam gelirleri ve yapımcıların yurt dışına yönelmesi televizyon ve sinema sektörünü krizin eşiğine getirirken Başkan Trump yönetimi, sektörü ayakta tutmak için vergi indirimi ve yeni teşvikler üzerinde çalışmaya başladı. ABD'de atılan bu adım, ekonomik sıkıntılarla mücadele eden Türkiye'deki televizyon sektörünün geleceğini de yeniden gündeme taşıdı. Türk dizilerinin kültürel tanıtımın yanı sıra önemli bir ihracat kalemi olması dikkat çekerken sektörün dijital platformların baskısına karşı devlet desteğiyle korunması gerektiği fikri ağırlık kazanmaya başladı.

"ABD'DE DE YAPIMLAR DURMA NOKTASINDA"

Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde bu konuya yer veren Yüksel Aytuğ, "Televizyon ve sinema dünyasını etkisi altına alan ekonomik kriz, ABD'de hükümeti harekete geçirdi. Yapımcıların artan maliyetler nedeniyle ülke dışına yönelmesi üzerine devlet desteği için hazırlıklar başlarken yaşanan gelişmeler Türkiye'deki televizyon sektörünün geleceğini de yeniden gündeme taşıdı. Sektörde kriz yaşayan sadece bizim ülkemiz değil. Televizyon ve sinemanın doğduğu yer ABD'de de yapımlar durma noktasında. Orada da reklam gelirlerinin düşmesi ve ağır vergi yükümlülüklerinden kaçan yapımcıların kapağı yurt dışına atması nedeniyle sektör iflasın eşiğine geldi." ifadelerini kullandı.

"SADECE 'EĞLENCELİK' DEĞİL"

Aytuğ yazısında, "Duruma ilk uyanan ise Başkan Trump oldu. Yaptığı açıklamada 'Bu sektör Amerika'da üretildi ve Amerika'da kalmalı' diyerek hem Cumhuriyetçileri hem de Demokratları iş birliğine çağırdı. Hükümet, televizyon ve sinema sektöründe vergiyi azaltmak ve yeni teşviklerde bulunmak için yasal düzenlemeler üzerinde çalışmaya başladı. Bizim de televizyon sektörümüz büyük bir mali kriz içinde. Ancak ABD'den farklı olarak bizde geleneksel televizyon kanalları sadece 'eğlencelik' değil, adeta bir yaşam biçimi." görüşlerine yer verdi.

"Onlarca yıldır Türk halkının 20.00 ile 24.00 arasındaki tek bedava eğlencesi diziler" diyen Yüksel Aytuğ, "Ayrıca bizim dizilerimizin son derece stratejik bir önemi de var. Türk tarihini ve kültürünü dünya üzerinde 1,5 milyardan fazla insana tanıtıyorlar. Bunun yanı sıra maddi ve manevi açıdan çok önemli bir ihracat kalemi hâline geldiler. Öyleyse bizim de tıpkı ABD'de olduğu gibi bu sektörü devlet eliyle koruyup kökeni dışarıda dijital platform ve mecraların sömürüsüne karşı savunmamız gerek." diyerek bu konudaki görüşlerini dile getirdi.