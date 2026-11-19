Diyarbakır’da TIR dorsesindeki gizli bölme ortaya çıkarıldı: 55 kaçak göçmen yakalandı
Diyarbakır’da şüphe üzerine durdurulan TIR’ın dorsesinde, özel olarak hazırlanmış gizli bölme tespit edildi. Profil demirlerle oluşturulan ve çadırla kamufle edilen bölmede Afganistan uyruklu 55 kaçak göçmen bulundu. Olayın organizatörü olduğu belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Mardin yolu üzerindeki Kırmasırt Mahallesi mevkisinde şüpheli görülen bir TIR durduruldu. Ekiplerin 13 metre uzunluğundaki dorsede yaptığı detaylı incelemede, tabana profil demirler kullanılarak oluşturulmuş gizli bölme tespit edildi.
GİZLİ BÖLMEYİ DAMLAMA BORULARI VE ÇADIRLA KAPATMIŞLAR
Yaklaşık 1 metre yüksekliğinde ve 2,5 metre genişliğindeki gizli bölmenin üst kısmının damlama borularıyla örtüldüğü, dışının ise çadırla kapatıldığı belirlendi.
Polis ekipleri, dorsenin içine özel olarak yerleştirilen bölmede Afganistan uyruklu 55 kaçak göçmeni yakaladı.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili yürütülen çalışmada göçmen kaçakçılığı organizatörü olduğu belirlenen İ.Ç. gözaltına alındı. Şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Yakalanan göçmenlerin işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.