Diyarbakır’da TIR dorsesindeki gizli bölme ortaya çıkarıldı: 55 kaçak göçmen yakalandı

Diyarbakır’da şüphe üzerine durdurulan TIR’ın dorsesinde, özel olarak hazırlanmış gizli bölme tespit edildi. Profil demirlerle oluşturulan ve çadırla kamufle edilen bölmede Afganistan uyruklu 55 kaçak göçmen bulundu. Olayın organizatörü olduğu belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.