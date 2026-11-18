Beyoğlu’nda açılışına 2 gün kalan pilavcıya 8 el ateş! Şüpheliden dikkat çeken ifade
İstanbul Beyoğlu’nda açılışına hazırlanan pilavcı dükkanına silahla 8 el ateş açan Müslüm Ü. yakalandı. İş yerinin önceki sahibiyle husumetli olduğu öğrenilen şüpheli, ifadesinde hastaneye yatırılmak istediğini söyledi.
Beyoğlu'nda açılışına 2 gün kalan pilavcı dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. İş yerine 8 el ateş açan Müslüm Ü. (40), olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla yakalandı. Şüphelinin, dükkanın önceki sahibiyle husumetli olduğu öğrenildi. Emniyetteki ifadesinde psikolojik sıkıntılar yaşadığını öne süren Müslüm Ü., "Hastaneye yatırılmak istiyorum" dedi.
Olay, 14 Kasım Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında Beyoğlu Keçecipiri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pilavcı dükkanının yakınına gelen bir kişi, yanındaki silahla iş yerine 8 el ateş açtı. Saldırgan, daha sonra yürüyerek olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede iş yerine 8 merminin isabet ettiğini ve camın kurşunlarla delindiğini belirledi. İş yeri sahibi Semih T. (38), polise verdiği bilgide kimseyle husumetinin bulunmadığını ve daha önce herhangi bir tehdit almadığını söyledi.
23 SUÇ KAYDI BULUNAN ŞÜPHELİ SİLAHIYLA YAKALANDI
Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganın kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde saldırıyı gerçekleştiren kişinin Müslüm Ü. olduğu tespit edildi.
Polis ekipleri, şüpheliyi Fetihtepe Mahallesi'nde olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte gözaltına aldı. Müslüm Ü.'nün emniyete 23 gelişinin bulunduğu öğrenildi.
AÇILIŞA 2 GÜN KALA KURŞUNLANDI
Pilavcı dükkanının kısa süre önce el değiştirdiği ortaya çıktı. İş yerini devralan Semih T.'nin 16 Kasım Pazartesi günü açılış yapmaya hazırlandığı, saldırının ise açılışa 2 gün kala gerçekleştiği belirtildi.
Saldırıyı gerçekleştiren Müslüm Ü.'nün, iş yerinin önceki sahibiyle husumetli olduğu bilgisine ulaşıldı.
ŞÜPHELİDEN DİKKAT ÇEKEN İFADE: HASTANEYE YATIRILMAK İSTİYORUM
Emniyette ifadesi alınan Müslüm Ü., saldırıyı kendisinin gerçekleştirdiğini kabul etti. İş yerinin yeni sahibini tanımadığını ve aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını belirten şüpheli, yaşadığı psikolojik sıkıntıları öne sürdü.
Müslüm Ü.'nün ifadesinde, "Olay günü yaşadığım psikolojik sıkıntıların etkisiyle duyduğum garip birtakım sesler ve görüntüler nedeniyle kendimde olmadan bahse konu dükkana silahla ateş ettim. Silahı nereden ve kimden aldığımı hatırlamıyorum. Silahın başka bir olayda kullanılıp kullanılmadığını bilmiyorum. Psikolojik sorunlarım nedeniyle tedavi görmek amaçlı hastaneye yatırılmak istiyorum" dediği öğrenildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Müslüm Ü., "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi.
Silahlı saldırı anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin pilavcı dükkanına ateş açtıktan sonra yürüyerek olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.