Beyoğlu'nda açılışına 2 gün kalan pilavcı dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. İş yerine 8 el ateş açan Müslüm Ü. (40), olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla yakalandı. Şüphelinin, dükkanın önceki sahibiyle husumetli olduğu öğrenildi. Emniyetteki ifadesinde psikolojik sıkıntılar yaşadığını öne süren Müslüm Ü., "Hastaneye yatırılmak istiyorum" dedi.

Olay, 14 Kasım Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında Beyoğlu Keçecipiri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pilavcı dükkanının yakınına gelen bir kişi, yanındaki silahla iş yerine 8 el ateş açtı. Saldırgan, daha sonra yürüyerek olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede iş yerine 8 merminin isabet ettiğini ve camın kurşunlarla delindiğini belirledi. İş yeri sahibi Semih T. (38), polise verdiği bilgide kimseyle husumetinin bulunmadığını ve daha önce herhangi bir tehdit almadığını söyledi.

23 SUÇ KAYDI BULUNAN ŞÜPHELİ SİLAHIYLA YAKALANDI

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganın kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde saldırıyı gerçekleştiren kişinin Müslüm Ü. olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, şüpheliyi Fetihtepe Mahallesi'nde olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte gözaltına aldı. Müslüm Ü.'nün emniyete 23 gelişinin bulunduğu öğrenildi.