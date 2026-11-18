Bitlis'te feci kaza! TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: Yaralılar var
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Bitlis’in Tatvan ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR’a arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 10 kişi yaralandı.
Kaza, Tatvan ilçesine bağlı Koyluca köyü yakınlarında meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, şampuan ve sıvı sabun gibi kişisel temizlik ürünlerinin üretiminde kullanılan Sodyum Lauril Eter Sülfat (SLES) yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaydı.
Bu sırada arkadan gelen yolcu otobüsü TIR'a çarptı. Kazada otobüsteki 10 kişi yaralandı. TIR'ın taşıdığı maddenin bir kısmı yola saçıldı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.