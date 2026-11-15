Sakarya'da silahlı saldırı! 2 kişi yaralandı saldırgan kaçtı
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
|
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan iki kişi tedavi altına alındı. Polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Yağcılar Mahallesi 1423. sokakta bulunan bir sitenin alanında B.N.D. (27) ile E.Ç. (19) silahlı saldırıya uğradı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Saldırıda bacaklarından yaralanan B.N.D. ve E.Ç. sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, B.N.D'nin eski eşi olduğu iddia edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.