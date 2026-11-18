Bakan Fidan'dan kritik temas: ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ankara Büyükelçisi ve Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti. Öte yandan görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı bugün Ankara'da kabul etti" denildi.
Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.