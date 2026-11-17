Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile düzenlediği ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'nin kuzeydoğusundaki entegrasyon sürecine dikkat çeken Fidan, bölgede terörün sona ermesinin önemini vurguladı. Fidan, Türkiye-Suriye Üniversitesi'nin Şam'da kurulması konusunda mutabakata varıldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmelerde Suriye'nin egemenliği, terörle mücadele, entegrasyon süreci ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

"SURİYE'DE ENTEGRASYON TAMAMLANMALI"

Suriye'nin egemenliğinin tamamlanması gerektiğini belirten Bakan Fidan, ülkedeki entegrasyon sürecine Türkiye'nin desteğini yineledi.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmelere değinen Fidan, "Bugünkü görüşmelerimizin bir diğer önemli gündem maddesi Suriye'nin kuzeydoğusundaki entegrasyon süreciydi. Artık bölgede Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta terörün sorgulanması ve herkesin barış huzur içerisinde siyasal gündemine odaklanması önemli" ifadelerini kullandı.

GAZZE VE BÖLGESEL GELİŞMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Gazze'deki duruma da değinen Fidan, bölgenin ağır şartlara mahkum edildiğini belirtti. Fidan, Mekke İttifakı'na yeni katılımlar görmek istediklerini de ifade etti.

TÜRKİYE-SURİYE ÜNİVERSİTESİ ŞAM'DA KURULACAK

İki ülke arasındaki eğitim iş birliğine ilişkin de açıklamada bulunan Bakan Fidan, Türkiye-Suriye Üniversitesi'nin Şam'da kurulması konusunda mutabakata varıldığını duyurdu.