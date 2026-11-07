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Türkiye-Mısır hattında kritik diplomasi! Bakan Fidan Mısırlı mevkidaşı Abdülati ile görüştü

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye-Mısır hattında kritik diplomasi! Bakan Fidan Mısırlı mevkidaşı Abdülati ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

HANGİ KONULAR ELE ALINDI?
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.

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#Hakan Fidan #Mısır
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