Türkiye-Mısır hattında kritik diplomasi! Bakan Fidan Mısırlı mevkidaşı Abdülati ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
HANGİ KONULAR ELE ALINDI?
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.