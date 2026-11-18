Bakan Gürlek'in paylaştığı bilgilere göre, İstanbul'da 48 ayrı eylemden sorumlu olduğu belirtilen Ahmet Dinç, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli hırsızlık suçlarından aldığı toplam 29 yıl 18 ay hapis cezasının infazı amacıyla aranıyordu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek , Gürcistan makamlarıyla yürütülen çalışmalar sonucunda haklarında yakalama kararı bulunan 6 kişinin Türkiye'ye iade edildiğini bildirdi. İade edilen isimler arasında, kırmızı bültenle aranan Ahmet Dinç ve Yusuf Namlı da yer aldı.

YUSUF NAMLI'NIN 9 AYRI YAKALAMA KAYDI BULUNUYORDU

Kırmızı bültenle aranan bir diğer isim Yusuf Namlı'nın ise 9 ayrı yakalama kaydı bulunuyordu. Namlı'nın kadına karşı kasten öldürme, nitelikli yağma, konut dokunulmazlığını nitelikli olarak ihlal etme ve suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından arandığı belirtildi.

Farklı suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan diğer 4 firarinin de Gürcistan'dan Türkiye'ye iadesi gerçekleştirildi.

GÜRLEK: HİÇBİR SINIR, ADALETTEN KAÇIŞA SIĞINAK OLAMAZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, açıklamasında "Hiçbir sınır, adaletten kaçışa sığınak olamaz" ve "Bir suçlu nereye kaçarsa kaçsın, peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde suçla mücadelenin ve uluslararası iade çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Gürlek, operasyonlara katkı sağlayan Gürcistan makamlarına, Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimlerine ve İçişleri Bakanlığı'na teşekkür etti.