Bakan Fidan, Brüksel'de Alman mevkidaşı Wadephul ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de diplomatik temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, temasları kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir araya geldi.