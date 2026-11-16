Bakan Fidan, Brüksel'de Alman mevkidaşı Wadephul ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de diplomatik temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, temasları kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir araya geldi.
BAKAN FİDAN'IN BRÜKSEL TEMASLARI SÜRÜYOR
Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik temaslarını sürdürüyor.
ALMAN MEVKİDAŞIYLA BİR ARAYA GELDİ
Bakan Fidan, Brüksel'deki temasları kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile görüşme gerçekleştirdi.