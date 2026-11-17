Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle: "Değerli milletvekilleri, geçtiğimiz hafta 12 Kasım'da Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kırıma uğrayan S-70 tipi helikopterde bulunan 4 Türk Silahlı Kuvvetleri personelimiz şehit olmuştur. Yine 13 Kasım'da Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli bir Mehmetçiğimiz, görevi başındayken rahatsızlanarak hastaneye sevk edilmiş ve orada şehadete ermiştir. Aziz ruhları şad olsun. Şehadet şerbetini içen şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve mensubu olmaktan onur duyduğumuz asil milletimize tekrar başsağlığı ve sabır diliyorum."

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısına katılarak konuşma yaptı. (Foto: AA)



TÜRKİYE KÜRESEL DİPLOMASİNİN MERKEZİ OLDU

"9 Kasım'da COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapmaya başladık. Antalya'da düzenlenen zirve, 20 Kasım'a kadar devam edecek. 95 ülkeden 102 devlet başkanı ve liderin katıldığı, çok sayıda temsilcinin yer aldığı zirvede Türkiye, bir kez daha küresel diplomasinin merkezi haline gelmiş ve uluslararası diplomasi açısından gücünü pekiştirmiştir."



"ERDOĞAN'I TEBRİK EDİYORUM"

"Zirvede genel itibarıyla elektrifikasyon, temiz enerji dönüşümü, yeşil sanayileşme, döngüsel ekonomi, iklime dirençli kentler ve iklim finansmanı gibi konular ele alınmaktadır. Bunlar geleceğimiz için stratejik öneme sahiptir. Yaşanabilir bir dünya inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu, bireylerin, kurumların ve devletlerin ortak yükümlülüğüdür.

COP31'in bu bakımdan önemli sonuçlar vereceğine inanıyoruz. COP31'de küresel ölçekte alınan kararların başarısı, ancak bizim günlük hayatta ortaya koyacağımız duyarlılıkla mümkün olacaktır. Bir ülke olarak buna ne kadar hassasiyet gösteriyorsak dünyadan da aynısını bekleme hakkına sahibiz.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, buradaki konuşmasında dikkat çektiği hususlar ve Türkiye'nin dönem başkanlığı sürecinde ortaya koyduğu hedefler için tebrik ediyorum. Dönem başkanlığını devralan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'a özverili çalışmalarından ötürü başarılar diliyorum."