MHP lideri Devlet Bahçeli'den sosyal medya mesajı: Gerekli adımları atmanın zamanı geldi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada COP31 zirvesinden bölgesel çatışmalara, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan Gazze'deki İsrail saldırılarına kadar önemli başlıklara değindi. Bahçeli, Başkan Erdoğan'ı COP31 kapsamında yaptığı konuşma ve Türkiye'nin dönem başkanlığı hedefleri dolayısıyla tebrik etti. Sosyal medya mesajı da veren Bahçeli, "Gerekli adımları atmanın zamanı geldi" dedi. Öte yandan Bahçeli, Sözcü'ye kayyum sorusuna ilişkin ise "Bu sorunun sebep ve sonuçlarını sözcü yöneticilerine sormak lazım." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
"Değerli milletvekilleri, geçtiğimiz hafta 12 Kasım'da Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kırıma uğrayan S-70 tipi helikopterde bulunan 4 Türk Silahlı Kuvvetleri personelimiz şehit olmuştur. Yine 13 Kasım'da Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli bir Mehmetçiğimiz, görevi başındayken rahatsızlanarak hastaneye sevk edilmiş ve orada şehadete ermiştir. Aziz ruhları şad olsun. Şehadet şerbetini içen şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve mensubu olmaktan onur duyduğumuz asil milletimize tekrar başsağlığı ve sabır diliyorum."
TÜRKİYE KÜRESEL DİPLOMASİNİN MERKEZİ OLDU
"9 Kasım'da COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapmaya başladık. Antalya'da düzenlenen zirve, 20 Kasım'a kadar devam edecek. 95 ülkeden 102 devlet başkanı ve liderin katıldığı, çok sayıda temsilcinin yer aldığı zirvede Türkiye, bir kez daha küresel diplomasinin merkezi haline gelmiş ve uluslararası diplomasi açısından gücünü pekiştirmiştir."
"ERDOĞAN'I TEBRİK EDİYORUM"
"Zirvede genel itibarıyla elektrifikasyon, temiz enerji dönüşümü, yeşil sanayileşme, döngüsel ekonomi, iklime dirençli kentler ve iklim finansmanı gibi konular ele alınmaktadır. Bunlar geleceğimiz için stratejik öneme sahiptir. Yaşanabilir bir dünya inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu, bireylerin, kurumların ve devletlerin ortak yükümlülüğüdür.
COP31'in bu bakımdan önemli sonuçlar vereceğine inanıyoruz. COP31'de küresel ölçekte alınan kararların başarısı, ancak bizim günlük hayatta ortaya koyacağımız duyarlılıkla mümkün olacaktır. Bir ülke olarak buna ne kadar hassasiyet gösteriyorsak dünyadan da aynısını bekleme hakkına sahibiz.
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, buradaki konuşmasında dikkat çektiği hususlar ve Türkiye'nin dönem başkanlığı sürecinde ortaya koyduğu hedefler için tebrik ediyorum. Dönem başkanlığını devralan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'a özverili çalışmalarından ötürü başarılar diliyorum."
"BARIŞ OLMADAN İSTİKRAR OLMAZ"
"Elbette böyle bir küresel organizasyon önemlidir. Ancak yaşanabilir bir dünya için sürdürülebilir barış ve istikrar da olmazsa olmazdır. Yakın coğrafyamıza ve dünyaya bakıldığında, insani trajedilerin etkisini kaybetmeden varlığını sürdürdüğü görülmektedir.
Yakın bölgemizde 2014'te Kırım'ın işgaliyle başlayan ve 2022'de topyekun bir çatışmaya dönüşen Rusya-Ukrayna Savaşı halen devam etmektedir. Bu savaş, yüksek kayıplı bir yıpratma mücadelesine dönüşmüşken taraflar arasındaki müzakerelerde de bir sonuca ulaşılamamıştır. Bu durum Türkiye'yi olumsuz etkilemektedir.
Yemen'de 2014'te başlayan iç savaş, 2020'de yeniden şiddetlenmiş ve son dönemlerde şiddeti daha da artmıştır. Yemen'deki çatışmalar, Orta Doğu'daki güvenlik dengelerini doğrudan olumsuz etkilediği gibi bölgedeki istikrarsızlıkların da ana sebeplerinden biridir. Şu an için bölge adına bu meselede geniş kapsamlı bir mutabakat sağlanmadan kısa ve orta vadede çözüm bulunması da zor görünmektedir.
2025 ve 2026'da İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırılarıyla başlayan savaş, düşük yoğunlukta sürmektedir. Bu konuda taraflar arasında yapılan görüşmelerde halen bir mutabakat sağlanamadığı gibi müzakerelerde de görüş ayrılıkları devam etmektedir.
İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki çatışma, Orta Doğu'daki güç dengelerini ve küresel enerji piyasalarını etkilemekte, Türkiye'nin güvenliği üzerinde de çok boyutlu yansımaları olmaktadır."