Eyüpsultan'da kanlı infaz! Kırmızı ışıkta beklerken 16 el ateş edildi
İstanbul Eyüpsultan'da kırmızı ışıkta bekleyen Ferhat Y., kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vardar Bulvarı'nda saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, araca 16 el ateş edildi. Ferhat Y. olay yerinde hayatını kaybederken, polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Eyüpsultan ilçesinde aracıyla kırmızı ışıkta beklediği sırada silahlı saldırıya uğrayan şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çevrede operasyon başlattı.
KIRMIZI IŞIKTA 16 EL ATEŞ
Olay, saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan Vardar Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz silahlı bir kişi, kırmızı ışıkta bekleyen Ferhat Y.'nin bulunduğu araca yaklaşarak 16 el ateş etti. Vücuduna isabet eden mermiler nedeniyle Ferhat Y., ağır yaralandı. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ferhat Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
SALDIRGANI YAKALAMAK İÇİN OPERASYON
Polis ekipleri, olay yerinin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Ekipler saldırganı yakalamak için çevrede operasyon başlattı.