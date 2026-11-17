Eyüpsultan ilçesinde aracıyla kırmızı ışıkta beklediği sırada silahlı saldırıya uğrayan şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çevrede operasyon başlattı.

KIRMIZI IŞIKTA 16 EL ATEŞ

Olay, saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan Vardar Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz silahlı bir kişi, kırmızı ışıkta bekleyen Ferhat Y.'nin bulunduğu araca yaklaşarak 16 el ateş etti. Vücuduna isabet eden mermiler nedeniyle Ferhat Y., ağır yaralandı. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ferhat Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.