İklim değişikliğiyle mücadele ve deniz ekosistemlerinin korunması konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlikte Ercümen, denizlerin karşı karşıya olduğu çevresel tehditlere dikkat çekti. Dalışı izleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum da milli sporcuyu tebrik etti.

Dünya rekortmeni milli serbest dalış sporcusu Şahika Ercümen , Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında denizlerin ve okyanusların korunmasına dikkat çekmek için nefes kesen bir performansa imza attı. "Okyanuslar ve Denizler Nefes Alsın" mesajıyla 2 metrelik akvaryuma dalan Ercümen, su altında 4 dakika 36 saniye nefesini tuttu.

Ercümen, "Denizler gerçekten nefes alamıyor, boğuluyor ve çok ciddi bir sessiz çığlık var suyun altında. Bunu yaptığım her dalışta gözlemliyorum." dedi.

Dar ve kalabalık bir ortamda dalış yaptığını belirten Ercümen, bu deneyimin deniz canlılarının karşı karşıya kaldığı sorunları hatırlattığını ifade etti.

Performansının ardından açıklamalarda bulunan Şahika Ercümen, su altında dakikalarca nefessiz kalmanın kendisi için de zorlayıcı olduğunu söyledi.

(Foto: DHA)

"DENİZLER TÜKENMEYECEK BİR KAYNAK OLARAK GÖRÜLÜYOR"

İklim kriziyle mücadelede denizlerin korunmasının önemini vurgulayan Ercümen, atıkların denizlere ulaşmasının yalnızca su altındaki yaşamı değil, solunan havayı da etkilediğine dikkat çekti.

Bugüne kadar pek çok söyleşi ve etkinlikte yer aldığını ancak bu kez mesajını bir performansla eyleme dönüştürmek istediğini belirten milli sporcu, "Maalesef iklim kriziyle baş ederken en büyük karşılaştığımız sorunlardan biri de denizlerin sanki hiç bitmeyecek ve tükenmeyecek bir kaynak olarak görülmesi. Attığımız birçok atık denizlere gidiyor ve şu an soluduğumuz havayı bile etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Ercümen, "Denizlerin, su altının sesi olmaya çalıştım. Suyun altında nefessiz kalmak çok can acıtıcı bir şey." diye konuştu.